Nevşehir Nerede, Hangi Bölgede? Nevşehir’in Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Nevşehir, Türkiye'nin kalbinde bulunan ve özellikle Kapadokya ile hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olan bir şehirdir. Nevşehir Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Bu şehrin yüz ölçümü 5.486 km2 dir ve il plaka kodu 50'dir.

NEVŞEHİR NEREDE?

"Güzel Atlar Diyarı" olarak bilinen bu güzide şehrimiz, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan İç Anadolu Bölgesi'nde bulunur. Nevşehir ilimiz, İç Anadolu Bölgesi'nin ise Orta Kızılırmak Bölümü'nde yer almaktadır. Bu şehre sınır komşuluğu yapan iller; güney sınırında Niğde, güneybatı sınırında Aksaray, kuzeybatı sınırında Kırşehir, kuzeydoğu sınırında Yozgat ve doğu sınırında Kayseri'dir.

NEVŞEHİR HANGİ BÖLGEDE?

Kapadokya sayesinde birçok turiste ev sahipliği yapan ilimiz olan Nevşehir, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan İç Anadolu Bölgesi'nde bulunur. Nevşehir ilimiz, İç Anadolu Bölgesi'nin ise Orta Kızılırmak Bölümü'nde yer almaktadır. Bu ilimizi çevreleyen iller ise Kayseri, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Yozgat'tır.

NEVŞEHİR NÜFUSU

Nevşehir, Türkiye nüfus sıralamasında 60. sırada yer almaktadır. Bu şehrin nüfusu 304.962'dir. Bu nüfusun 153.828'si kadın ve 151.134'ü erkek olarak karşımıza çıkmaktadır.

NEVŞEHİR İLÇELERİ

Nevşehir ilimize bağlı merkez ilçe ile beraber 8 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: