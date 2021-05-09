Sayısal ve sözel derslerin hemen hepsinde temel bilgiler arasında verilen nicelik ve nitelik ifadeleri günlük dilde de sıkça kullanılıyor. Bu kelimeler, nicelik ve nitelik nedir, nitel ve nicel nedir gibi sorgulamalarla inceleniyor. Nicelik sözünün hangi anlama geldiğini merak edenler ise nicel ne demek, nicel kelimesinin anlamı nedir sorularına cevap arıyor.

NİCEL NE DEMEK TDK

Niceliklerle ilgili, sayısal hesaplara ilişkin manasında kullanılan bu kelime, nicelik kelimesiyle doğrudan ilişkilidir. Az, çok, eşit gibi çokluk ve miktar bildiren tanımlar, rakamsal ölçüt belirten durumlar nicel veri olarak kabul edilir.

NİCELİK VE NİTELİK NEDİR?

Nicelik, en kaba tabiriyle "sayılabilen özellikler" olarak ifade edilir. Nicelik kelimesinin sözlük anlamı ise şu şekildedir: "Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite". Nitelik kelimesi ise doğrudan özellik manasına gelmektedir. Bir şeyin iyi, kötü, güzel, çirkin gibi gözle görülen ve sayılamayan ayırt edici özellikleri nitelik anlamıdır.

NİTEL VE NİCEL NEDİR?

Nicel kelimesi bir nesnenin uzunluk, kısalık veya ağırlık gibi durumlarını ifade etmek için, mesafe, sürat ve benzeri sayısal verileri belirtmek için kullanılır. Ölçümün ve rakamların olduğu her durum nicel ile belirtilir. Nitel ise, nicel dışında kalan, bir durumun, olgunun ya da kişinin özelliklerini, nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlatan kavramlardır. Nicel sayısal verilere dayandığı için somut, nitel ölçülemeyen ve yalnızca tarif edilen bir durum olduğu için soyut kabul edilir. Ayrıca nicel sayısal verilerle ispatlanabildiği için nesnel, nitel kişiden kişiye değişebileceği için öznel kabul edilir.

NİCEL ANLAM ÖRNEKLERİ

Eve gelince bir tabak yemek yedi.

Okulumuzun karşısına yüksek binalar yapıldı.

Kapıyı küçük bir kız açtı.

Konuşmasını yarıda kesip bir bardak su içti.

Ağacı budadıktan sonra uzun dalları çit yapmak için ayırdı.

Annesinin evine yakın bir yere taşınmak istiyor.

Bugün çok yağmur yağdı.

Kulubeyi alçak duvarlarla çevirdi.