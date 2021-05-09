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Giriş Tarihi: 9.5.2021 10:31 Son Güncelleme: 9.5.2021 10:31

Ordu Nerede, Hangi Bölgede? Ordu’nun Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Ordu Nerede, Hangi Bölgede? Ordu’nun Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Türkiye’nin 81 ilinden biri olan Ordu, tarihi M.Ö 7. yüzyıla dayanan ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir kentimizdir. Hem tarihi hem de kültürel dokusunu korumuş Türkiye’nin nadide şehirlerinden birisidir. Büyüleyici bir güzelliğe sahip olan bu şehri her yıl birçok yerli ve yabancı turist ziyaret etmektedir. Peki Ordu nerede, hangi bölgede? Ordu’nun ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi var? İşte merak edilen soruların yanıtlarını sizler için bu yazımızda derledik.

Ordu, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri ile ön plana çıkmış bir ildir. Bu ilimiz, Türkiye'nin en turistik illerinden birisi olarak karşımıza çıkar. Ordu, Türkiye'nin kalabalık sayılan illerinden birisidir. Bu ilin yüz ölçümü 5.861 km2 dir. Ve bu şehrin deniz seviyesinden yüksekliği 5 metre ve il plaka kodu 52'dir.

ORDU NEREDE?

Türkiye'nin doğal güzellikleri ile ön plana çıkan illerinden birisi olan Ordu, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Bu il Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Bu şehre sınır komşuluğu yapan şehirlerimiz; doğu sınırında Giresun, güney sınırında Sivas, güneybatı sınırında Tokat, batı sınırında ise Samsun'dur. Ayrıca bu ilin kuzeyinin Karadeniz'e kıyısı bulunur.

ORDU HANGİ BÖLGEDE?

Ordu, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Bu il Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Bu şehrin etrafındaki iller ise; Giresun, Sivas, Tokat ve Samsun'dur. Ayrıca Karadeniz'e kıyısı bulunan bir ildir.

ORDU NÜFUSU

Ordu, Türkiye'nin kalabalık sayılabilecek illeri arasında bulunur. Türkiye şehirleri nüfus sıralamasına göre 29. sırada bulunan bu şehrimizin nüfusu 761.400'dür. Bu nüfusun 381.369'u kadın, 380.031'i erkektir.

ORDU İLÇELERİ

Ordu iline bağlı olan 19 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır:

  • Akkuş
  • Altınordu
  • Aybastı
  • Çamaş
  • Çatalpınar
  • Çaybaşı
  • Fatsa
  • Gölköy
  • Gülyalı
  • Gürgentepe
  • İkizce
  • Kabadüz
  • Kabataş
  • Korgan
  • Kumru
  • Mesudiye
  • Perşembe
  • Ulubey
  • Ünye

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Ordu Nerede, Hangi Bölgede? Ordu’nun Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?
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