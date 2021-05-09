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Giriş Tarihi: 9.5.2021 10:33 Son Güncelleme: 9.5.2021 10:33

Rize Nerede, Hangi Bölgede? Rize’nin Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Rize Nerede, Hangi Bölgede? Rize’nin Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Rize, çay ve fındık deyince akla ilk gelen şehrimizdir. Yaz aylarında özellikle yaylaları, serin havası ile birçok turisti kendisine çekmektedir. Bu ilimiz sadece yaz ayları değil kış ayları da güzel kar manzaraları ile yine birçok turisti ağırlamaktadır. Peki Rize nerede, hangi bölgede? Rize’nin ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi var?

Dünya'nın en güzel şehirlerinden birisi olan Rize, Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Bu şehrimizin yüz ölçümü 3.835 km2 dir. Rize'nin deniz seviyesinden yüksekliği 6 metredir ve il plaka kodu 53'tür.

RİZE NEREDE?

Rize, Türkiye'nin en güzel en nadide şehirlerinden birisidir. Bu şehir yayları ile ünlenmiş bir şehirdir. Rize, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Karadeniz Bölgesi'ne ait olan bir şehirdir. Bu bölgenin ise Doğu Karadeniz Bölümü'nde bulunur. Bu şehrin sınır komşusu olan iller; doğu sınırında Artvin, güney sınırında Erzurum, güneybatı sınırında Bayburt ve batı sınırında Trabzon ilidir. Bu ilin kuzey sınırının Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır.

RİZE HANGİ BÖLGEDE?

Rize, Türkiye'nin en yeşil, doğal güzelliklere sahip olan şehridir. Rize, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Karadeniz Bölgesi'ne ait olan bir şehirdir. Bu bölgenin ise Doğu Karadeniz Bölümü'nde bulunur. Bu ili çevreleyen şehirler ise; Artvin, Erzurum, Trabzon ve Bayburt'tur. Bu ilimizin Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır.

RİZE NÜFUSU

Rize, Türkiye'nin en az kalabalık olan şehirlerinden birisidir. Bu şehir Türkiye illeri nüfus sıralamasında 56. sırada yer almaktadır. Bu şehrin nüfusu 344.359'tur. Bu nüfusun 171.890'ı kadın, 172.469'u erkektir.

RİZE İLÇELERİ

Rize'ye bağlı olan merkez ilçesi ile beraber 12 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler;

  • Ardeşen
  • Çamlıhemşin
  • Çayeli
  • Derepazarı
  • Fındıklı
  • Güneysu
  • Hemşin
  • İkizdere
  • İyidere
  • Kalkandere
  • Merkez
  • Pazar'dır.

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Rize Nerede, Hangi Bölgede? Rize’nin Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?
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