Samsun Nerede, Hangi Bölgede? Samsun’un Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Türkiye'nin en güzel ve tarihi önemi en yüksek kentlerinden birisi olan Samsun, Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden birisidir. Bu şehrin yüz ölçümü 9.725 km2'dir. Samsun'un deniz seviyesinden yüksekliği 20 metredir ve il plaka kodu 55'tir.

SAMSUN NEREDE?

Türkiye'nin büyükşehirlerinden birisi olan Samsun, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Samsun, bu bölgenin Orta Karadeniz Bölümü'nde bulunur. Bu bölümde yer alan ilimiz Samsun'a sınır komşuluğu yapan illerimiz; batı sınırında Sinop, güneybatı sınırında Çorum, güney sınırında Amasya, güneydoğu sınırında Tokat ve doğu sınırında Ordu'dur. Ayrıca bu ilimizin kuzeyinin Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır.

SAMSUN HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin 81 ilinden birisi olan Samsun, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Samsun, bu bölgenin Orta Karadeniz Bölümü'nde bulunur. Bu güzide şehri çevreleyen şehirler; Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu'dur. Ayrıca bu ilimizin kuzeyinin Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır

SAMSUN NÜFUSU

Samsun, Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisidir. Bu il, Türkiye nüfus sıralamasında 16. sırada yer almaktadır. Samsun ilinin nüfusu 1.356.079'dur. Bu nüfusun 685.404'ü kadın, 670.675'i erkektir.

SAMSUN İLÇELERİ

Samsun ilinin 17 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler;