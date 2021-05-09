Timur Devleti Nerede ve Ne Zaman Kuruldu? Timur Devleti'ni Kim Yıktı?

Timur Devleti'nin kısa bir ömrü olmasına rağmen, oldukça başarılı bir imparatorluk olarak tarih sahnesinde boy göstermiştir. Bu başarının asıl nedeni devletin kurucusu olan Timur Han'dan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de Timur Devleti en parlak dönemini Timur Han zamanında yaşamıştır. 1370 yılında kurulan Timur Devleti, başta Osmanlı olmak üzere, birçok devleti derinden etkilemiştir.

TİMUR DEVLETİ HAKKINDA

Timur Devleti yahut diğer isimleri ile Timurlular, Timur İmparatorluğu veya Büyük Timur İmparatorluğu; 1370 yılında ortaya çıkmış olan ve Çağatay Emiri Timur tarafından kurulmuş bir Türk İslam devletidir. Timur Devleti, yaklaşık 130 yıl boyunca tarih sahnesinde boy göstermiş ve Timur Han'ın ölümü üzerine parçalanarak yıkılmıştır.

Timur Devleti; Harzemşahlar, Hunlar, Gazneliler, Karahanlılar, Uygurlar ve Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Türkistan'da kurulan en büyük devlettir. İslam mimarisi, Timur Devleti döneminde en parlak zamanını yaşamıştır. Bu devlet sayesinde Çağatay Türkçesi; Kırım, Kazan, Azerbaycan ve Türkistan'da tanınmıştır.

TİMUR DEVLETİ NEREDE VE NE ZAMAN KURULDU?

Timur Devleti, 1370 yılında tarih sahnesine çıkmıştır. Timur Devleti; Çağatay Emiri Timur tarafından eski Çağatay ulusu coğrafyasında kurulmuştur. Timur Devleti'nin merkezi Semerkant olmuştur. Timur Devleti sınırları Orta Asya'dan İzmir'e kadar uzanmıştır.

TİMUR DEVLETİ NASIL YIKILDI?

Timur Devleti 1507 yılında yıkılmıştır. Yıkıldığı dönemde devletin başında Bediüzzaman Mirza bulunmaktadır. Bediüzzaman Mirza, kendisine hedef olarak Özbek seferini belirlemiştir. Lakin ub seferde başarılı olamamıştır. Bunun üzerine 1507 yılında Timur Devleti; Akkoyunlular'la ve Karakoyunlular'la olan mücadelelerin sonucunda zayıflamış ve Özbeklerin istilası neticesinde de yıkılmıştır. Yani Timur Devleti'ni kim yıktı sorusunun cevabı Özbeklerdir.

TİMUR DEVLETİ SINIRLARI

Timur Devleti sınırları oldukça geniştir. Özellikle 1402 yılında Ankara Savaşı ile birlikte Timur Devleti sınırları oldukça genişlemiştir. Timur Devleti en geniş sınırları; Tanrı Dağları'ndan İzmir ve Şam'a; İtil Nehri'nden ise Ganj Nehri'ne kadar uzanmıştır.

TİMUR DEVLETİ BAYRAĞININ ANLAMI

Timur Devleti bayrağı, mavi bir zeminin üzerine üç beyaz daireden oluşmaktadır. Timur Devleti bayrağının anlamı tarihçiler tarafından bulunmuştur. Bayrakta yer alan 3 beyaz dairenin anlamının Timur Devleti'nin dünyanın dörtte üçüne sahip olması olduğu savunulmaktadır. Popüler olmayan bir diğer görüş ise bu dairelerin devletin üç mührünü sembolize ettiği yönündedir.

TİMUR DEVLETİ HÜKÜMDARLARI

Timur Devleti'nin başına 130 yıl boyunca birçok hükümdar geçmiştir. Timur Devleti hükümdarları sırası ile şunlardır;

Çağatay Emiri Timur: Timur Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır.

Halil Sultan Bin Miranşah: 1405-1409 yılları arasında hüküm sürmüş, Timur Han'ın torunudur.

Abdullah Mirza: 1410-1451 yılları arasında devleti yönetmiştir.

Şahruh Mirza

Uluğ Bey: Astronomi ve matematik alanında çalışan bir Timur hükümdarıdır. Timur Devleti döneminde yaşayan bilim adamlarından bir tanesidir.

Ebu Said Mirza: 1451-1469 yılları boyunca devleti yöneten hükümdardır.

Hüseyin Baykara: Şiir üzerine çalışmalar yapmış bir Timur hükümdarıdır.

Bediüzzaman Mirza: Timur Devleti'nin son hükümdarıdır.

TİMUR HAN KİMDİR?

Timur Han, Timur Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Zaten bu nedenle bu devlete Timur Devleti denmektedir. Tam adı Çağatay Emiri Timur'dur. Timur Han'a Farsça dilinde Timurlenk denmektedir. Bunun nedeni ise Timur'un sağ ayağının aksak olmasıdır. Timurlenk dilimize Aksak Timur oalrak geçmiştir.

Timur Han, tarihin gördüğü en büyük askeri dehalardan biri olarak kabul edilmektedir. Timur Han; 8 Nisan 1336 tarihinde, Özbekistan'da yer alan Keş şehrinde dünyaya gelmiştir. Barlas boyundan gelen Timur Han, aslen Moğol kökenlidir. Timur Han, 19 Mart 1405 günü hayata gözlerini yummuştur.

Timur Han, Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinin nedeni olarak bilinmektedir. Zira 1402 yılında Osmanlı Devleti ile yaptığı Ankara Savaşı neticesinde Timur Han, zamanın Osmanlı padişahı olan Yıldırım Bayezid'i mağlup ederek esir almıştır. Böylece Timur Devleti Anadolu'ya hakim olmuştur.

Timur Han ile alakalı olarak enteresan bir inanış bulunmaktadır. İnanışa göre Timur'un mezarı lanetlidir ve bu mezarı açacak kişinin ülkesinde kanlı bir savaş başlayacaktır. 19 Haziran 1941 tarihinde Sovyet bir antropolog olan Mikhail Gerasimov, Timur'un mezarını açmıştır. Akabinde 22 Haziran 1941 tarihinde, yani mezarın açılmasından 3 gün sonra Nazi Almanyası, Sovyetler Birliğine savaş ilan etmiştir.