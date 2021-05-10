1. Dünya Savaşı Kafkasya Cephesi tarafları, amaçları, nedenleri ve sonuçları - Kafkasya Cephesi kimler arasında olmuştur?

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun emri altındaki 2. ve 3. Ordular ile Rus İmparatorluğu'nun Kafkas Ordusu'nun çarpıştığı cephe, Kafkasya Cephesi adını almıştır. Kafkasya Cephesi özellikle Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir kısmını kaplamış oradan da Doğu Karadenize kadar ilerlemiştir.

KAFKASYA CEPHESİ TARAFLARI

Kafkasya cephesi kimler arasında olmuştur sorusunun cevabı şu şekilde verilebilir; Kafkasya Cephesi, Osmanlı Devleti ve Rus İmparatorlukları arasında var olmuş bir cephedir. Bu cephede Osmanlı Devleti'nin 2. ve 3. Orduları ile Rus İmparatorluğuna ait Kafkas Ordusu çarpışmıştır.

Kafkasya Cephesinin yayılım alanı ise Doğu Anadolu Bölgesinde başlayarak bu bölgenin içlerine kadar ilerlemiş daha sonra ise Van, Bitlis, Muş ve Trabzon'a kadar açılmış bir alandır.

KAFKAS CEPHESİNİN AMACI NEDİR?

Kafkasya cephesi amaçları aslında oldukça fazladır. Kafkasya cephesi nedenleri arasında sayılabilecek birkaç amaç şu şekilde sıralanabilir;

93 Harbi olarak adlandırılan savaş sonrasında Rusya'nın eline geçen Kars, Artvin, Batum ve Ardahan'ı tekrar Osmanlı Devleti sınırlarının içine dahil etmek.

Osmanlı Devleti'nin planladığı Turancılık düşüncesini Hazar Denizi'nden başlayıp Orta Asya'da hayatını sürdüren ve Türk dillerini konuşan halklarla temas haline geçip hayata geçirebilmek.

Çarlık Rusya'nın kontrolünde olan Kafkasya'daki müslüman hakın ayaklanmasını destekleyerek bu halkların kendi devletlerini kurmalarını sağlamak.

Almanya ve Çarlık Rusya'nın savaştığı Doğu Cephesi'ndeki Rus askerlerini buraya çekerek Almanya'nın üzerindeki baskıyı azaltamk.

KAFKASYA CEPHESİ SONUÇLARI

Kafkasya Cephesi, 1. Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden biridir. Kafkasya Cephesi'nin bazı sonuçları şunlardır;

Kafkasya Cephesi, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu toprakları içerisinde kurulan ilk cephe olmuştur.

Enver Paşa'nın komuta ettiği ordu, 21 Aralık 1914 tarihinde hücuma geçmiş ve Sarıkamış yakınında 1915 senesinin ocak ayında oldukça büyük bir yenilgiye uğramıştır. Bu yenilgi sonrası 130.000 kişiden oluşan Türk Ordusu'ndaki askerlerin yarısı çarpışma ve hava şartları sebebi ile hayatını kaybetmiş; geri kalanı ise esir alınmıştır.

16 Şubat 1916 tarihinde Erzurum, 3 Mart 1916 tarihinde Muş ve Bitlis, 18 Nisan 1916 tarihinde Trabzon ve 24 Temmuz 1916 tarihinde ise Erzincan kuşatmalar sonrası kaybedilmiş; aynı yılın ağustos ayında Muş ve Bitlis geri alınmıştır.

1917 senesinde kurulan Bolşevik rejimi ile yeni Rus Devleti 1918 yılının ocak ayında savaştan çekilmiştir.

3 Mart 1918 tarihinde İttifak Devletleri ve yeni Rus Devleti arasında Brest – Litovsk antlaşması imzalanmıştır.

KAFKAS CEPHESİNDE RUS İŞGALİ HANGİ ANTLAŞMA İLE SON BULDU?

Kafkas Cephesinin sona ermesi 1917 senesinde Çarlık Rusya'da çıkan bir ihtilal sonucunda olmuştur. Bu ihtilal sonucunda çok uzun süredir var olan Çarlık Rusya yıkılmıştır. Yeni Rus Devleti, bu savaşı devam ettirmek istememiş ve İttifak Devletleri ile Brest – Litovsk antlaşmasını imzalamıştır. Bu antlaşma sonucunda yeni Rus Devleti, Kars, Batum ve Ardahan'ı Osmanlı İmparatorluğu'na geri vermiştir.

KAFKAS CEPHESİNİN KOMUTANI KİMDİR?

Kafkas Cephesi'nde İtilaf Devletleri'nden Rus İmparatorluğu ve Birleşik Krallık askerleri savaşmışken İttifak Devletleri'nden ise Osmanlı İmparatorluğu, Azerbaycan ve Alman İmparatorluğu askerleri savaşmıştır.

Kafkasya Cephesi'nin İttifak Devleti komutanlarının bazıları şu şekildedir;

Enver Paşa

Nuri Paşa

Mustafa Keaml Paşa

Hafız Hakkı Paşa

Vehip Paşa

Samed bey Mehmandarov

Aliağa Şıhlinski

Von Kressenstein

Kafkasya Cephesi'ndeki İtilaf Devleti komutanları ise şu şekildedir;

Vorontsov – Daşkov

Nikolay Yudeniç

Lionel Dunsterville

1. Dünya Savaşı Tarihi, Cepheleri, Nedenleri Ve Sonuçları