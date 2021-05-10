1. Dünya Savaşı Kafkasya Cephesi tarafları, amaçları, nedenleri ve sonuçları - Kafkasya Cephesi kimler arasında olmuştur?

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun emri altındaki 2. ve 3. Ordular ile Rus İmparatorluğu'nun Kafkas Ordusu'nun çarpıştığı cephe, Kafkasya Cephesi adını almıştır. Kafkasya Cephesi özellikle Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir kısmını kaplamış oradan da Doğu Karadenize kadar ilerlemiştir.
KAFKASYA CEPHESİ TARAFLARI
Kafkasya cephesi kimler arasında olmuştur sorusunun cevabı şu şekilde verilebilir; Kafkasya Cephesi, Osmanlı Devleti ve Rus İmparatorlukları arasında var olmuş bir cephedir. Bu cephede Osmanlı Devleti'nin 2. ve 3. Orduları ile Rus İmparatorluğuna ait Kafkas Ordusu çarpışmıştır.
Kafkasya Cephesinin yayılım alanı ise Doğu Anadolu Bölgesinde başlayarak bu bölgenin içlerine kadar ilerlemiş daha sonra ise Van, Bitlis, Muş ve Trabzon'a kadar açılmış bir alandır.
KAFKAS CEPHESİNİN AMACI NEDİR?
Kafkasya cephesi amaçları aslında oldukça fazladır. Kafkasya cephesi nedenleri arasında sayılabilecek birkaç amaç şu şekilde sıralanabilir;
KAFKASYA CEPHESİ SONUÇLARI
Kafkasya Cephesi, 1. Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden biridir. Kafkasya Cephesi'nin bazı sonuçları şunlardır;
KAFKAS CEPHESİNDE RUS İŞGALİ HANGİ ANTLAŞMA İLE SON BULDU?
Kafkas Cephesinin sona ermesi 1917 senesinde Çarlık Rusya'da çıkan bir ihtilal sonucunda olmuştur. Bu ihtilal sonucunda çok uzun süredir var olan Çarlık Rusya yıkılmıştır. Yeni Rus Devleti, bu savaşı devam ettirmek istememiş ve İttifak Devletleri ile Brest – Litovsk antlaşmasını imzalamıştır. Bu antlaşma sonucunda yeni Rus Devleti, Kars, Batum ve Ardahan'ı Osmanlı İmparatorluğu'na geri vermiştir.
KAFKAS CEPHESİNİN KOMUTANI KİMDİR?
Kafkas Cephesi'nde İtilaf Devletleri'nden Rus İmparatorluğu ve Birleşik Krallık askerleri savaşmışken İttifak Devletleri'nden ise Osmanlı İmparatorluğu, Azerbaycan ve Alman İmparatorluğu askerleri savaşmıştır.
Kafkasya Cephesi'nin İttifak Devleti komutanlarının bazıları şu şekildedir;
Kafkasya Cephesi'ndeki İtilaf Devleti komutanları ise şu şekildedir;