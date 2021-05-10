1. Dünya Savaşı'nın sonuçları nelerdir? 1. Dünya Savaşı'nın sonucunda imzalanan antlaşmalar ve Türk tarihine etkisi

1. Dünya Savaşı, İttifak Devletlerinin kaybı ile sonuçlanmıştır. 1. Dünya Savaşı'nın sonucunda imzalanan antlaşmalar ise İttifak Devletleri için çok büyük kayıplara sebep olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanan antlaşmaların Türk tarihine etkisi ile bugün bile hissedilmeye devam etmektedir.

1. DÜNYA SAVAŞI'NIN SONUÇLARI

Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları, dünyanın seyrini değiştirmiştir. Maddeler halinde 1. Dünya savaşı sonuçları ise şu şekilde sıralanabilir;

1. Dünya Savaşı'nın en büyük sonucu özellikle Asya ve Avrupa'da yer alan imparatorlukların yıkılması, rejimlerin değişmesi ve yeni devletlerin kurulmasıdır. Bu alanda yer alan bütün devletlerin hem yönetim hem yaşam düzeni değişmiştir.

1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı ve Avusturya – Macaristan İmparatorlukları yıkılmış; Çarlık Rusya, yapılan ihtilal sonucunda rejim değiştirmiştir. Bu olayların sonrasında Avusturya, Macaristan, Yugoslavya, Çekoslovakya ve Polonya ülkeleri kurulmuştur.

Avrupa'nın siyasi haritası tamamen değişmiştir.

Sivil ve asker olmak üzere çok fazla sayıda insan hayatını kaybetmiştir.

Savaşı kaybeden İttifak Devletleri çok ağır maddeleri bulunan antlaşmalar imzalamak zorunda kalmıştır.

Sömürgecilik sürmeye devam etti ancak adı mandacılık oldu.

Cemiyet – i Akvam kaldırıldı, yerine Milletler Cemiyeti kuruldu.

Denizaltılar, tanklar, kimyasal silahlar ve uçaklar ilk defa kullanılmış oldu.

İsrail'de bulunan İsrail Devleti'nin temelleri, 1. Dünya Savaşı'nın sonucunda atıldı.

Rusya'da komünizm, Almaya'daki Nazizim, İtalya'da Faşizim ve Türkiye'de Cumhuriyet rejimleri yerini almaya başladı.

1. DÜNYA SAVAŞI'NIN SONUCUNDA YAPILAN ANTLAŞMALAR

1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalar şu şekildedir;

Brest – Litovsk Antlaşması: 3 Mart 1918 tarihinde rejim değişikliği yapan Rusya ile İttifak Devletleri arasında imzalanmıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşması: 30 Ekim 1918'te İtilaf Devletleri ve Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanmıştır.

Versay Barış Antlaşması: 28 Haziran 1919 tarihinde Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır.

Saint – Germain Antlaşması: 10 Eylül 1919'da İtilaf Devletleri ve savaş sonrası kurulan Avusturya Devleti arasında imzalanmıştır.

Neuilly Antlaşması: 27 Kasım 1919 tarihinde Bulgaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır.

Trianon Antlaşması: 4 Haziran 1920'de yeni kurulan Macaristan ve İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır.

Sevr Antlaşması: 10 Ağustos 1920'de Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında imzalanmış ancak Ankara'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu antlaşmanın varlığını kabul etmemiştir.

1. DÜNYA SAVAŞI'NIN OSMANLI AÇISINDAN SONUÇLARI

Birinci Dünya Savaşı'na girmeden önce de oldukça zor durumda olan ve "Hasta Adam" adı ile anılan Osmanlı İmparatorluğu, İttifak Devletleri arasında yer aldığı için İtilaf Devletleri ile çok ağır yükümlülükler ve maddeler bulunduran 2 tane antlaşma imzalamak zorunda kaldı. Halkı tarafından oldukça büyük güven kayıpları yaşayan Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemi daha fazla hızlandı ve Milli Mücadele'nin temellerinin atılması da Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu hazırladı.

Mondros Ateşkes Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul görürken Osmanlı İmparatorluğu'nun imzaladı Sevr Antlaşması, TBMM tarafından tanınmadı. Bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun hükmü hem fiilen hem de hukuki olarak sona erdi.

1. DÜNYA SAVAŞI'NI KİM KAZANDI?

Birinci Dünya Savaşı'nı İtilaf Devletleri olan 13 ülke kazandı. Başta İngiltere, Fransa ve İspanya olmak üzere bütün İtilaf Devletleri bu savaştan büyük kazanımlar ile çıkmış oldu.

Birinci Dünya Savaşı Nasıl Ve Ne Zaman Başladı, Kaç Yıl Sürdü?