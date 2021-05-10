A0 boyutu nedir? A0 kağıt boyutu kaç cm, piksel?

A tipi kâğıtlar büyükten küçüğe doğru sıralandığında ilk sırada A0 kâğıt türü gelir. Her kâğıtların boyutu ve kullanım amacı farklı olduğu için A0 kâğıt ölçüleri merak edilmektedir. A0 kâğıtlar genellikle teknik çizimler ve afişlerin hazırlanmasında tercih edilmektedir.
A0 BOYUTU NEDİR?
Kâğıtların boyutları tüm dünyada belirli standartlar dâhilinde hesaplanmıştır. A0 boyutu kâğıt türlerinin de belirli ölçüleri vardır. A tipi boyutundaki kâğıtlar ISO 216 standartlarına göre belirlenmiştir. A tipi kâğıtların en büyüğüdür.
A0 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?
A0 kâğıt boyutu 841 x 1189 mm olarak hesaplanırken, santimetre cinsinden 84,1 x 118,9 cm olarak belirlenmiştir.
A0 KÂĞIT BOYUTU KAÇ PİKSEL?
A0 kâğıt boyutu piksel cinsinden 33,13 x 46,85 inç olarak hesaplanmıştır.