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Giriş Tarihi: 10.5.2021 15:54 Son Güncelleme: 10.5.2021 15:54

A0 boyutu nedir? boyutu kaç cm, piksel?

A0 boyutu nedir? A0 kağıt boyutu kaç cm, piksel?

Dünyada ISO 216 standartlarına göre A, B ve C olmak üzere 3 tip kâğıt boyutu bulunmaktadır. Türkiye’de ise en çok kullanılan kâğıt boyutu A tipi kâğıtlardır. Bu türlerin içerisinde de A0 popüler kâğıtlardan biridir. A tipi kâğıtların boyut olarak en büyüğü A0 kâğıttır. A0 boyutu nedir? A0 kâğıt boyutu kaç cm, piksel? İşte ayrıntılar…

A tipi kâğıtlar büyükten küçüğe doğru sıralandığında ilk sırada A0 kâğıt türü gelir. Her kâğıtların boyutu ve kullanım amacı farklı olduğu için A0 kâğıt ölçüleri merak edilmektedir. A0 kâğıtlar genellikle teknik çizimler ve afişlerin hazırlanmasında tercih edilmektedir.

A0 BOYUTU NEDİR?

Kâğıtların boyutları tüm dünyada belirli standartlar dâhilinde hesaplanmıştır. A0 boyutu kâğıt türlerinin de belirli ölçüleri vardır. A tipi boyutundaki kâğıtlar ISO 216 standartlarına göre belirlenmiştir. A tipi kâğıtların en büyüğüdür.

A0 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

A0 kâğıt boyutu 841 ‌x 1189 mm olarak hesaplanırken, santimetre cinsinden 84,1 ‌x 118,9 cm olarak belirlenmiştir.

A0 KÂĞIT BOYUTU KAÇ PİKSEL?

A0 kâğıt boyutu piksel cinsinden 33,13 ‌x 46,85 inç olarak hesaplanmıştır.

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A0 boyutu nedir? A0 kağıt boyutu kaç cm, piksel?
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