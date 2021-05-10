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Giriş Tarihi: 10.5.2021 16:10 Son Güncelleme: 10.5.2021 16:10

A3 boyutu nedir? boyutu kaç cm, piksel?

A3 boyutu nedir? A3 kağıt boyutu kaç cm, piksel?

Kâğıt boyutları, hem vatandaşların hem de baskı sektöründe hizmet veren kişilerin öğrenmesi gereken konulardan birisidir. Kâğıt boyutları, baskı yapılacak alanı ölçme ve hesaplama konularında son derece önemli yarar sağlamaktadır. Özellikle en çok kullanılan A3 kâğıt boyutu merak edilenler arasında. A3 boyutu nedir? A3 kâğıt boyutu kaç cm, piksel? İşte ayrıntılar…

Baskı sektöründe çalışmaları hızlandırmak ve siparişleri en doğru şekilde tamamlamak için önceden belirlenmiş kâğıt boyutlarından yararlanırlar. Kâğıt boyutları, ağırlıklı olarak harf ve rakamların kombinasyonlarıyla isimlendiriliyor.

A3 BOYUTU NEDİR?

Kâğıt boyutları, ağırlıklı olarak harf ve rakamların ilişkisi ile isimlendirilmektedirler. En çok kullanılan kâğıt ölçülerinin başında ise ‌‌A3 boyutu geliyor. Kâğıt türlerinden olan A3, kamu ve özel sektörde oldukça çok kullanılmaktadır. Yazıcı ve fotokopi cihazlarının tamamı, evrensel kâğıt boyutlarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Yalnızca standart ölçülerdeki kâğıtlarla işlem gerçekleştirilebiliyor.

A3 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

A3 kâğıt boyutu milimetre cinsinden 297 ‌x 420 mm olarak hesaplanmıştır. Santimetre cinsinden ise 29,7 ‌x 42,0 cm olarak belirlenmiştir.

A3 KÂĞIT BOYUTU KAÇ PİKSEL?

A3 kâğıt boyutu piksel cinsinden 11,70 ‌x 16,55 inç olarak hesaplanmıştır.

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A3 boyutu nedir? A3 kağıt boyutu kaç cm, piksel?
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