A4 boyutu nedir? A4 kağıt boyutu kaç cm, piksel?

Kâğıt boyutları, dünya genelinde standart olarak kullanılan boyutları kapsamaktadır. Özellikle yaygın kullanılan kâğıt ebatları A3, A4 ve A5 olarak bilinmektedir. Çok sık tercih edilen bu kâğıtların ebatları da birbirlerinden farklıdır.

A4 BOYUTU NEDİR?

A türündeki kâğıt boyutlarını ele alacak olursak; A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ve A8 şeklinde sıralanmaktadır. Bu kâğıt türlerinde her bir kâğıt bir sonrakinin 1/2 katı kadardır. A4 kâğıtları ise çok sık tercih edilen kâğıtlardan birisidir.

A4 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

Cm olarak: En 14.8 cm'dir. Boy ise 21 cm'dir.

MM olarak en 148 mm'dir. Boy 210 mm'dir.

A4 KÂĞIT BOYUTU KAÇ PİKSEL?

A4 kâğıt boyutu piksel olarak ise 5,83 x 8.27 inç şeklindedir.