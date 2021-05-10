Limnoloji nedir, neyi inceler? Limnoloji ne bilimidir?

Doğal ve yapay tüm iç tatlı suların, yani göletler ve göllerin fiziksel, kimyasal, biyolojik yapılarını inceleyen limnoloji, tüm bunlara ek olarak bu tür su kaynaklarının ekolojik özelliklerini kendi çevreleriyle olan ilişkilerini de değerlendirmeye katar. Kısaca tüm iç suların ekosistemlerini inceleyen limnoloji, "gölbilim" adıyla da anılır. Limnolojinin çalışma nesnesi olan iç sular yalnızca göller ve göletler değildir. Göl ve göletler başta olmak üzere akarsular, yer altında bulunan sular ve her türlü sulak alanlar da limnolojinin konusudur. Ülkelerin iç sularıyla ilgilenen limnoloji bilimi, son yıllarda küresel iç suları da incelemeye başlamıştır. Dünyada bulunan küresel iç suları anlamaya yönelik kaygılar sonucunda bu tür incelemeler de başlamış ve böylece limnolojinin "küresel limnoloji" diye bir alt dalı oluşmaya başlamıştır.

LİMNOLOJİ NEYİ İNCELER?

Limnoloji bilimi gölleri, göletleri, akarsuları, yer altı sularını ve sulak alanları inceler. Tüm bunların fiziksel, biyolojik, kimyasal bileşenlerini ve yapılarını incelemekle kalmaz, aynı zamanda ekolojik özelliklerini ve kendi çevreleriyle olan ilişkilerini de incelemeye tâbi tutar. Bu çok yönlülüğüyle limnoloji bilimi, jeoloji, fizik, kimya ve biyoloji gibi farklı bilimsel alanların kesişiminde yer alır. Limnolojinin konuları arasında iç suların jeolojik, kimyasal, biyolojik, fiziksel özellikleri; bu suların sıcaklık özellikleri, yoğunlukları, bulanıklık düzeyleri; iç sularda yaşam örüntüleri, canlıların bu sularla olan uyumu veya uyumsuzlukları gibi konular bulunur.