Yemek Eş Anlamlısı Nedir? Yemek Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Yemek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüler, aslında çoğu zaman konuşma dilinde karşılaştığımız ifadeler olarak bilinmektedir. Yazılışları farklı olmasına karşın anlamları aynı olan kelimeler bu noktada vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Yemek Eş Anlamlısı Nedir? Sorusu Türk Dil Kurumu resmi sitesi üzerinden yanıt buldu. İşte Yemek Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Bir durumu veya eylemi ifade eden kelimelerin dilimizde aynı anlamı taşıyan ancak yazılışları bunun aksine farklı olan karşılıkları da bulunmaktadır. Bu durum genel manada yabancı kökenli kelimelerin Türkçe kökenli kelimelerde karşılık bulmasıyla ortaya çıkar. Yemek kelimesi de bu kelimelerden yalnızca bir tanesidir.

Ancak bilinmelidir ki her kelimenin eş anlamlısı yani anlamdaşı bulunmak zorunda değildir.

YEMEK EŞ ANLAMLISI

Yemek kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'na göre birden fazladır. Yani bu kelimenin anlamı yerine kullanılabilecek birden fazla ifade dilimizde kullanılmaktadır. Bunlar; Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam, ekmek olarak bilinir.

Ancak bilinmelidir ki bu kelimenin tam olarak anlam karşılığını veren eş anlamlısı "Aş"tır.

YEMEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Aş

YEMEK NE DEMEK?

TDK resmi sitesine göre Yemek kelimesinin dört farklı anlamı bulunur. İlk anlamı "Yemek yeme, karın doyurma işi" iken "Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam, ekmek" " Günün belli saatlerinde yenilen besin" ve "Konuklara yiyecek verilerek yapılan ağırlama" da bu kelimeyi ifade etmektedir.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;