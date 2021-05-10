Yenilenemez enerji kaynakları nelerdir? Yenilenemez enerji kaynakları zararları, dezavantajları ve özellikleri

Yenilenemeyen enerji demek, sürdürülebilir olmayan kaynaklardan edinilen enerji demektir. Yani, tüketim oranı ölçüsünde yeniden oluşturulamayan ve yeniden kullanmaya uygun olmayan enerji kaynaklarına, yenilenemez enerji kaynağı denir. Yenilenemeyen enerji kaynakları genellikle doğada sabit miktarda bulunur ve doğanın onları yeniden üretebileceği süreden çok daha hızlı şekilde tüketilerek bitmektedir. Yenilenemeyen bazı enerji kaynakları:

Madenler

Petrol kaynakları

Metaller

Yeniden dolmayan bazı yer altı suları

Doğalgaz kaynakları

Nükleer enerji kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları ise rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, dalgadan elde edilen enerji gibi enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve yenilenemez enerji kaynaklarının kendine has farklı özellikleri vardır.

YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI AVANTAJLARI

Yenilenemez enerji kaynakları avantajları arasında ilk sırada, yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha ucuza mâledilebilmeleri gelir. Yenilenemez enerji kaynakları ekonomik olmalarının yanında, aynı zamanda taşıma ve depolama bakımından da avantajlıdır. Yenilenemez enerji kaynaklarının başında gelenlerden biri olan doğalgaz, işlenmesi kolay ve ucuz olan bir kaynaktır.

Petrol de yine yenilenemez enerji kaynaklarından biri olarak, kolay çıkarılan ve maliyeti düşük bir enerji kaynağıdır. Ayrıca petrol kaynaklarının çıkarıldığı ve işlendiği bölgelerde yaşayanlara istihdam imkânları da sağlanır. Kısacası yenilenemez enerji kaynaklarının avantajları daha çok maliyet ve emek bakımından ekonomik olmalarıdır.

YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI DEZAVANTAJLARI

Yenilenemez enerji kaynakları dezavantajları ise, avantajlarından daha çoktur. Bunların başında, çevreye verdikleri zararlar gelmektedir. Kömür, petrol, doğalgaz gibi yenilenemez enerji kaynakları başta olmak üzere, kömürün haricinde birçok başka madencilik faaliyetlerinin de yapıldığı yerde doğaya zarar verdiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca kömür, doğalgaz ve petrol gibi kaynakların yoğun kullanımı ciddi anlamda hava kirliliğine neden olur.

Yenilebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının karşılaştırılması durumunda, temel fark yenilenemez enerji kaynaklarının daha az maliyetli olmakla birlikte, çevreye ve insan sağlığına daha büyük zararlar verme potansiyeline sahip oldukları söylenebilir.

YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI ÖZELLİKLERİ

Yenilenemez enerji kaynakları, ya yalnızca tüketilir ve yerine yenisi üretilemez, ya da doğadaki yeniden üretim hızı, tüketilme hızından çok daha düşüktür.

Böylece yenilenemez enerji kaynakları günün birinde tamamen tükenmek üzere sürekli olarak tüketim yoluyla azalmaktadır.

Genellikle bir tür madencilik veya bir şekilde yerin altından çıkarma faaliyeti gerektirirler.

Kaynaklarda bulunan miktarlar ve potansiyeller az çok bilinir veya tahmin edilebilir durumdadır.

Büyük üretim tesislerine, pahalı teknolojik donanımlara gereksinim duyarlar.

YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARININ ÇEVREYE ETKİLERİ

Yenilenemez enerji kaynaklarının çevreye etkileri bakımından değerlendirilmesi gereklidir, çünkü genellikle çevreye telafisi güç zararlar vermektedirler. Bu yönüyle yenilenemez enerji kaynakları son yıllarda birçok ülkenin gündeminde bir tartışma konusudur. Çevreye verdikleri zararlardan dolayı yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımından vazgeçilerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ağırlık verilmesi tartışmaları yapılmaktadır.

YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI ZARARLARI

Yenilenemez enerji kaynaklarının zararlarının başında, hava ve su kirliliği gibi çevresel sorunlara yol açmaları gelir. Kömür, doğalgaz ve petrol kaynaklı tüm enerji kullanımları, hava kirliliğine yol açan bazı gazların salgılanmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde özellikle petrol enerjisi, hava kirliliğinin yanında toprak ve su kirliliğine de neden olur. Petrol çıkarılırken toprağa, denize veya çeşitli su kaynaklarına karışması durumunda bu kaynaklara çok ciddi zararlar verir.

Petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil enerji kaynakları, kullanımları sırasında havaya karışan gazlardan dolayı insan sağlığına doğrudan zarar veren bir yapıya sahiptir. Ayrıca içinde bulunduğumuz yüzyılda en çok tartışılan çevre konularından biri olan küresel ısınmanın temelinde de yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımı sonucunda havaya karışan zararlı gazların bulunduğu düşünülmektedir.