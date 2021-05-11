Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavlar hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bilgileri duyururken sorumluluk sınavları hakkında da açıklama geldi. Yapılan yeni düzenlemeler kapsamında; 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sunulacak ve istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçelerini belirtilen tarihe kadar eğitim kurumu müdürlüklerine sunmaları gerekiyor. Bu kapsamda; sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? MEB'ten sorumluluk sınavları hakkında önemli açıklama!
Alınan karara göre, ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihlerde yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.
SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), salgın tedbirleri doğrultusunda lise sınavlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Düzenlemeye göre öğrenciler, 2'nci dönem her dersten tek sınav olacak.
MEB tarafından yapılan açıklamamın tamamı şöyle:
Liselerde sınav uygulamaları yeniden düzenlendi. Bakanlığımızca resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlenmiştir.
Yeni düzenlemeye göre, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sunulacak. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs'a eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Sınava girmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları, 1'inci dönem baz alınarak hesaplanacak.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.