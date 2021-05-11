Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? MEB’ten sorumluluk sınavları hakkında önemli açıklama!





Liselerde sınav uygulamaları yeniden düzenlendi. Bakanlığımızca resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlenmiştir.

Yeni düzenlemeye göre, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sunulacak. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs'a eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Sınava girmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları, 1'inci dönem baz alınarak hesaplanacak.