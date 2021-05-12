A10 boyutu nedir? A10 kağıt boyutu kaç cm, piksel?

Büyük kâğıdın eni bir sonraki kâğıdın boyu olmaktadır. Mesela A9 kâğıt boyutunun iki kadı A8 kâğıt boyutudur. Genel olarak numara büyüdükçe kâğıt ebatları 1/2 oranında küçülmektedir.

A10 BOYUTU NEDİR?

A10 kâğıt türü A serisi kâğıtlar içerisinde yer almaktadır. Boyut olarak farklı olmasından dolayı A10 ismini almıştır. Ülkemizde bu kâğıt türü çok kullanılmamaktadır. Sektörel bazlı kullanım alanları mevcuttur.

A10 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

A10 kâğıt boyutu 26 ‌x 37 mm olarak hesaplanırken, santimetre cinsinden 2,6 ‌x 3,7 cm olarak belirlenmiştir.

A10 KÂĞIT BOYUTU KAÇ PİKSEL?

A10 kâğıt boyutu piksel cinsinden 1,02 ‌x 1,46 inç olarak hesaplanmıştır.