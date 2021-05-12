A7 boyutu nedir? A7 kağıt boyutu kaç cm, piksel?

Tüm dünyada kâğıt ölçüleri birebir aynı olsa da bazı kâğıt türleri çok kullanılmadığı için boyutları bilinmeyebilir. Bunlardan biri de A7 kâğıt türüdür. Matbaa ve basım işleri için kullanılan A7 kâğıt türü boyutlarını hazırladık.

A7 BOYUTU NEDİR?

A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 ve A10 şeklinde olan A türündeki kâğıt boyutlarından biridir. Dünyada çok kullanılan bir kâğıt türü olmasa da bazı baskı ve matbaa işlerinde kullanılabilmektedir. Bu kâğıt türü boyutundan dolayı A7 ismini almıştır.

A7 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

A7 kâğıt boyutu 74 ‌x 105 mm

A7 kâğıt boyutu 7,4 ‌x 10,5 cm

A7 KÂĞIT BOYUTU KAÇ PİKSEL?

A7 kâğıt boyutu İNC olarak 2,91 ‌x 4,13 inç şeklindedir.