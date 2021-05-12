A9 boyutu nedir? A9 kağıt boyutu kaç cm, piksel?

Baskı ve matbaa işlemleri için bazen A9 kâğıt türü gerekli olabilir. Bu kâğıt türünü kullanabilmeniz için boyutlarını iyi bilmelisiniz. Eğer farklı türde kâğıt kullanırsanız yaptığınız işlemleri tekrar baştan yapmak zorunda kalabilirsiniz

A9 BOYUTU NEDİR?

İş yaşamında en çok A3, A4 ve A5 boyutlarındaki fotokopi kâğıtları kullanılır. Gazete ve dergi gibi basılı medya ürünlerinde ise A8 ve A9 boyutlu kâğıt türleri kullanılmaktadır. A türünde bir kâğıt çeşididir. Boyutu diğer türlerine göre oldukça farklıdır.

A9 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

A9 kâğıt boyutu 37 ‌x 52 mm olarak hesaplanırken, santimetre cinsinden 3,7 ‌x 5,2 cm olarak belirlenmiştir.

A9 KÂĞIT BOYUTU KAÇ PİKSEL?

A9 kâğıt boyutu piksel cinsinden 1,46 ‌x 2,05 inç olarak hesaplanmıştır.