‘Formül tekrarı yapın deneme sınavı çözün’

6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 1 aydan daha az bir süre kaldı. Öğrenciler için büyük referans değeri taşıyan Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek soru kitapçığının sonuncusu da geçtiğimiz hafta yayımlandı. Uzmanlar "Öğrencilerin konuları eksiksiz bir şekilde tamamlamaları ve sonrasında deneme sınavı çözmeleri gerekiyor. Her hafta en az iki deneme sınavı ve bunun yanında mutlaka son 3 yılda sorulan LGS soruları ve MEB örnek sorularını da çözmelerini öneriyoruz" dedi. Uğur Okulları Akademik Kurul üyeleri, SABAH'a örnek soruları değerlendirerek öğrencilere şu çalışma önerilerinde bulundu:Türkçe'de bu yıl LGS konularında seyreltilmeye gidildi. Dil bilgisi konuları çıkarıldı. Örnek sorulara baktığımıza okuma metinlerinde uzun metinler yerine orta ve kısa metinlerin tercih edildiğini görüyoruz. Öğrenciler; okuduğunu anlama, mantık ve muhakeme kurabilme, yazı türleri, anlatım yöntemleri, deyim-atasözü-özdeyiş, yazım kuralları ve noktalama işaretlerini bilme konularından sorumlu. Bu değişiklik öğrenciler için olumlu olarak karşılanmıştır. Konu sayısının azalması daha fazla tekrar yapılabilmesini desteklemiştir. Okuma, mantık ve muhakeme becerisi gelişmiş, dikkat dağınıklığı yaşamayan öğrenciler sınavda başarıyı kolaylıkla yakalayabilir. Öğrenciler, kendilerini iyi tanımalı ve eksiklerinin farkına vararak ona göre çalışmalarını yönlendirmeliler. Bu nedenle öğrenciler, öncelikle tüm konuları taramalı, eksik oldukları kısımları belirlemeli ve bunlarla ilgili tekrar yapmalı, soru çözmeliler.LGS sınavında öğrencilerin başarılı olması için test tecrübesi kazanması gerekir. Öğrencinin belirli bir bilgi birikimine ulaşması soru çözmesi ile mümkündür. Sorular çözülürken önemli kısımların altı mutlaka çizilmelidir. Örneğin eşit, artar, azalır, değişmez gibi soru kökündeki kelimeler sorunun doğru anlaşılması ve çözümünde çok önemlidir. Özellikle görsel sorularda şekillere dikkat edilmelidir. Bütün seçenekler okunduktan sonra doğru cevap işaretlenmelidir. İşlem gerektiren sorular zihinden değil kâğıt üzerinde işlemler yapılarak çözülmelidir. Bir soruya gereğinden fazla zaman ayırmak kafa karışıklığına neden olabilir.Konu bazındaki tanımlar, özellikler, formüller tekrar edilmeli ki geçmişe yönelik bilgiler güncellenmiş olsun. Sınava kadar olan süreçte her konudan "Konu testi" şeklinde soru çözmek konu tekrarı için yararlı olacaktır. Son günlerde de her gün bir deneme sınavı çözmek, sınavın bütününe odaklanma ve alışkanlık kazanma açısından yararlı. Gerçek yaşamla ilişkilendirilen sorularda görsellerle sorunun metni bütünleşmiş olacaktır. Şekiller sorunun çözümü için kolaylık sağlayacaktır. Bu konuda önemli olan soruyu dikkatli okuyup, doğru yorum yapabilmektir. Sorunun çözümünde gerekli olacak bilgi soruda mutlaka verilecektir. Soruda verilen tüm verilerin kullanılacağı unutulmamalıdır. Sınavda bilgi doğrudan sorulmayacaktır. Bilginin kullanılabileceği sorular sorulacaktır.Ağırlıklı olarak ilk dönem konularından olmak üzere tüm ünitelerden soru gelmesini bekliyoruz. Sınav kapsamındaki tüm konular tamamladığında ve eksikler giderildiğinde ise öğrencilerimiz, deneme sınavı niteliğinde testler çözmeli, yanlış yaptığı soruların doğru cevaplarını mutlaka öğrenmelidir.Soruların genelde okuma, anlama ve analiz yapma becerisini ölçmeye yönelik hazırlandığını düşündüğümüzde, öğrencilerin sınav öncesinde okuma çalışmaları yapmaları oldukça önemli gözüküyor. Ayrıca bu yıla kadar LGS'de din kültürü ve ahlak bilgisi branşı için görsel kullanılan sorular görmemiştik. Ancak MEB örnek sorularda görsel kullanılan sorulara yer verdi.Örnek sorulara bakıldığında geçen senenin soruları ile oldukça benzer soruların çıkacağının ipuçları ediniliyor. Karşılıklı konuşma/ diyalog sorularına sıkça yer verilirken üniteler arası sarmal soru yapıları kullanılmamıştır. Öğrencilerimiz diyalog ve okuduğunu anlama sorularını dikkatle okursa bu soruları rahatlıkla çözebileceklerdir. Genel olarak soru köklerinde yapı eki olarakNOT (olumsuzluk eki) çokça kullanılmıştır.