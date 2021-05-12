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Giriş Tarihi: 12.5.2021 09:47 Son Güncelleme: 12.5.2021 09:47

- A1, A2, A3, A4, A5 kağıt boyutu ölçüleri kaç cm?

Kağıt Boyutları - A1, A2, A3, A4, A5 kağıt boyutu ölçüleri kaç cm?

Günlük yaşantımızda neredeyse birçok işi kâğıtlarla halletmekteyiz. Yapacağımız iş türüne göre farklı kâğıt türlerine ihtiyaç duyulabilmektedir. A1, A2, A3, A4, A5 kâğıt türleri bunlar içerisinde en çok ihtiyaç duyulanıdır. Bu kâğıt türlerini birbirinden ayıran özelliği boyutlarının farklı olmasıdır. Dünyanın her yerinde aynı ölçüler, aynı boyutları temsil eder. A1, A2, A3, A4, A5 kâğıt boyutu ölçüleri kaç cm? Bu konuyu ele alacağız. İşte en çok kullanılan kâğıt boyutları…

Tasarım, matbaa, eğitim, basım, yayım gibi tüm alanlarda farklı kâğıt türleri kullanılmaktadır. Yapılacak iş türüne göre farklı boyutlardaki kâğıt türleri tercih edilir. En çok kullanılan kâğıt türü A4, eğitim sektöründen ticari sektörlerde dek hemen her alanda kullanılan en klasik kâğıt boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimlik fotokopisi gibi durumlarda ise A6, A7 gibi boyutlar kullanılmaktadır.

KÂĞIT BOYUTLARI

Kâğıt boyutları, dünya genelinde standart olarak kullanılan boyutları temsil eder. Kâğıt farklı boyutlarda olduğu için farklı kâğıt boyutları için isimlendirilirler. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı boyut ve isimler kullanılabilmektedir. Biz size ülkemizde en çok kullanılan A1, A2, A3, A4, A5 kâğıt boyutları ile ilgili bilgiler vereceğiz.

Normal kâğıt boyutuna A4 denir. Metrik olarak ölçülür. 210 milimetre genişliğinde ve 297 milimetre uzunluğundadır. Kâğıt boyutları büyükten ya da küçükten başlanarak sıralanabilir. En büyük kâğıt boyutu A0 boyutudur. Büyük boyuttan itibaren; A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ve A8 olarak sıralanır. Her bir boyut; bir alt boyuttan iki tane, bir üst boyutun yarısı kadar bir matematik formülü ile hesaplanır.

A1 BOYUTU

A1 kâğıt boyutları: 840×594 mm

A2 BOYUTU

A2 kâğıt boyutları: 594×420 mm

A3 BOYUTU

A3 kâğıt boyutları: 420×297 mm

A4 BOYUTU

A4 kâğıt boyutları: 297×210 mm

A5 BOYUTU

A5 kâğıt boyutları: 210×148.5 mm

A6 BOYUTU

A6 kâğıt boyutları: 148.5×105 mm

A7 BOYUTU

A7 kâğıt boyutları: 74×105 mm

A8 BOYUTU

A8 kâğıt boyutları: 52×74 mm

A9 BOYUTU

A9 kâğıt boyutları: 37×52 mm

Uluslararası Kâğıt Boyutları (in mm)

A

B

C

0

841 × 1189

1000 × 1414

917 × 1297

1

594 × 841

707 × 1000

648 × 917

2

420 × 594

500 × 707

458 × 648

3

297 × 420

353 × 500

324 × 458

4

210 × 297

250 × 353

229 × 324

5

148 × 210

176 × 250

162 × 229

6

105 × 148

125 × 176

114 × 162

7

74 × 105

88 × 125

81 × 114

8

52 × 74

62 × 88

57 × 81

9

37 × 52

44 × 62

40 × 57

10

26 × 37

31 × 44

28 × 40

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Kağıt Boyutları - A1, A2, A3, A4, A5 kağıt boyutu ölçüleri kaç cm?
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