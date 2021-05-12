Koronavirüs, bilime engel olamadı

İstanbulÜniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Görevlisi Asistan Prof. Selcan Karakuş, yaklaşık 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Tuzla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Karakuş, solunum cihazına bağlı olmasına rağmen hasta yatağından bilimsel çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.Karakuş, çevirdiği bilimsel makalelerden dolayı dünyaca ünlü bir dergiden kabul aldı. Karakuş, "Koronavirüse yakalandığımı öğrendiğimde aklıma ilk gelen şey öğrencilerim oldu. Onların eğitim hayatı benim için önemli ve onların olumsuz yönde etkilenmelerini istemem. Günlerdir kendimden çok öğrencilerim ve onların eğitim hayatını düşünüyorum. Yatakta olmak beni üzüyor" dedi. Hasta yatağından bilimsel makale çevirdiğini ancak bunu yaparken oldukça zorlandığını söyleyen Karakuş, "Örneğin bilgisayarın bir iki tuşuna bastıktan sonra dinlenmek zorunda kalıyorum. Beni çok yoruyor. On dakikalık bir işi 3 saatte bitirebildim" diye konuştu.