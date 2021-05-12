Rektör Dereli: İsrail zülmü nedeniyle bayrama buruk giriyoruz

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, toplumsal bağları güçlendiren, barış ve kardeşlik duygularını pekiştiren Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Bu mübarek günlerde İsrail'in Mescidi Aksa'ya ve Filistinli müslümanlara yaptığı zülme dikkat çeken Rektör Dereli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Manevi bir huzur iklimi yaşatan mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar nedeniyle içimiz buruk olmasına rağmen, umutla beklediğimiz bir bayramı karşılamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere, hepimiz uzunca bir süredir Koronavirüs Salgını ile mücadele ediyoruz. HKÜ olarak; verdikleri enerji ile kampüsümüze hayat veren öğrencilerimizle yeniden bir arada olabileceğimiz sağlıklı günleri büyük bir umutla bekliyoruz. Bu yıl bayram coşkusunu, tüm tedbirlerimizi alarak evlerimizde karşılayacağız. Yıllar boyunca birçok zorluğu azimle yenen milletimizin, bu sürecin de üstesinden geleceğine olan inancım sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle; sevdiklerinizle birlikte, sağlık, sıhhat ve afiyet ile geçireceğiniz nice bayramlar diliyor, öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin ve aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."