Spesifik kelimesi esasında çeşitli bilim dallarına ait mesleki terminolojide yer edinen bir ifadedir. Ancak anlamı bir miktar değişime uğrayarak günlük konuşma diline inmiş, pek çok farklı bağlamda kendine yer bulmuştur. Bu sebeple, bu kelimeyi ilk kez duyanlar spesifik ne demek, spesifik kelime anlamı nedir, spesifik özellik nedir gibi soruların yanıtını araştırıyor. Spesifik eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımıyla da inceleniyor. İşte bu kelimenin detayları ve cümle içinde kullanımı.

SPESİFİK NEDİR?

Fransızca kökenli olan bu kelime specifique kelimesinden gelmektedir ve özgül, bir türe özgü, bir türü tanımlayan ayırt edici özellik manalarına gelir. Tıpta, biyolojide ve kimyada terim olarak sıkça rastlanan bu kelime, kendine has ve karakteristik özellikleri ifade etmektedir.

SPESİFİK ÖZELLİK NEDİR?

Spesifik kelimesinin tek başına karşıladığı anlamı ifade etmek için "spesifik özellik" kalıbı da kullanılır. Ancak bu ifade anlamda değişime yol açmaz. Bu ifade yine bahsi geçen durumun, türün ya da şeyin kendine has ve karakteristik özelliklerini ifade eder.

SPESİFİK NASIL KULLANILIR?

Komik duruma düşmemek adına kelimenin doğru kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Günlük dile yerleşen ve daha çok "karışık, karmaşık" manalarına gelecek şekilde yanlış kullanılan bu sözcük, bazı kesimler tarafından yalnızca yabancı kökenli kelime olması sebebiyle tercih edilmektedir. Bu durum, kelimenin manasını gözetmeksizin yerli yersiz kullanımına yol açar.

SPESİFİK EŞ ANLAMLISI

Spesifik eş anlamlısı "özellikli" kelimesi olarak gösteriliyor. Ayrıca şahsına münhasır, kendine özgü, özgül, türüne has, gibi ifadeler de bu kelimenin yerine kullanılabilir.

SPESİFİK CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Durum gerçekten spesifik bir hal aldı?

Bu sorunu çözüme kavuşturmak için spesifik bir yol izlenmelidir.

Tedaviye başlamak için bazı spesifik testlerden geçmeniz gerekiyor.

Mevcut hastalık için spesifik aşılar üretilmeye başlanmıştır.

Spesifik teknolojik sistemler üzerine çalışan şirket, ilerleyen zamanlarda epey konuşulacağa benziyor.

Bahsedilen şehir, bu durumun en spesifik örneklerindendi.

Bu hastalığı teşhis etmek için spesifik bir test bulunmamaktadır.