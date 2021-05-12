Tevhid Ne Demek? Kelime-i Tevhid Anlamı Nedir, Nasıl Çekilir?

Tevhid, Allah'ın varlığına ve tekliğine, tüm yetkinliğin O'nda toplandığına inanmak anlamına gelir. İslamiyet'te ve tek tanrı inancı olan dinlerde tevhid inancının aksi şirk koşmaktır. Dolayısıyla Müslümanların en çok özen göstermesi gereken konularda biri budur. Bu sebeple birçok kişi tevhid ne demek sorusuyla bu kelimeyi analiz etmek istiyor. Kelime-i tevhid anlamı nedir, kelime-i tevhid nasıl çekilir soruları da araştırılıyor. İşte kelime-i tevhid ile ilgili detaylar.

TEVHİD KELİMESİ NE ANLAMA GELİR?

Tevhid kelimesi sözlükte "tek ve bir olmak" manasına gelen vahd (vahdet, vühûd) kökünden türemiştir. Bir şeyin tek ve bir olduğunu kabul etmek manasına gelen tevhîd sözcüğü, dinde Allah'ın birliğini kabul etmek anlamını taşır. Tevhidin karşılığı şirktir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın birliğini konu edinen kavramların yanı sıra O'nun şerikinin bulunmadığından da bahsedilir. Tevhid kelimesi Kur'an'da doğrudan geçmez ancak vahd kökünden gelen vâhid, ahad vahde gibi kelimelerle bu durum ifade edilir.

TEVHİT NE DEMEK

Tevhit sözcüğü bir edebiyat terimi olup tevhid sözü ile karıştırılmamalıdır. Tevhit, Türk ve İslam edebiyatında Allah'ın varlığını, birliğini ve ululuğunu anlatan şiir türüdür.

KELİME-İ TEVHİD NE DEMEK

Tevhidin manalarını derinlemesine incelediğimizde, Allah'ın birliğinin yanı sıra, Allah'ın kemal sıfatlara sahip olduğuna ve bütün noksan sıfatlardan ve mahlukata benzemekten uzak olduğuna da mutlaka inanmak gerekir. Kelime-i tevhid, İman esaslarının özünü ifade eder. "Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah" şeklinde olup "Allah'tan başka tanrı yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir" şeklinde Türkçe'ye çevrilir.

KELİME-İ TEVHİD NASIL ÇEKİLİR?

Kelime-i tevhid şu şekilde söylenir: "Lâ ilahe illallah, Muhammedün Resullullah" Kelime-i Şehadet ise "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" şeklinde okunur.