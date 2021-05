TRY Ne Demek? TRY Para Birimi Nedir?

Her ülkenin ayrı bir para birimi olduğu gibi bu para birimlerinin kodları ve sembolleri de söz konusudur. Bu bağlamda TRY ifadesi, TRY ne demek, TRY Türk Lirası mı gibi sorularla araştırılıyor. Daha önce YTL ve TL olarak ifade edilen Türk Lirası'nın kısaltması olup olmadığı da TRY açılımı nedir sorgusuyla aratılıyor. Alışverişte TRY ile karşılaşan vatandaşlar TRY para birimi nedir sorusuna yanıt arıyor.

TRY TÜRK LİRASI MI?

TRY Türk Lirası'nın uluslararası kodudur. TRY açılımı nedir sorusu da merak edilse de, bu ifadenin net bir açılımı olmayıp Türk Lirası'nın kısaltması olarak bilinmektedir.

ALIŞVERİŞTE TRY NE DEMEK?

İnternetten üzerinden alışveriş yapan pek çok kişinin karşısına çıkan TRY ifadesi merak ediliyor. Türk Lirası'nın kodu eskiden TRL iken TRY olmuştur. 2009 yılı itibarıyla ülke içinde kullanılan kısaltma "TL" olmuştur, fakat uluslararası kod olan "TRY" değiştirilmemiştir.

TRY HANGİ ÜLKENİN PARA BİRİMİ?

Her ülkenin para birimi ve bu para birimlerinin kodları ve sembolleri bulunmaktadır. Türk Lirası'nın sembolü ₺, kodu ise TRY'dir. TRY yani Türk Lirası, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında resmi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve gayrıresmi olarak Suriye Geçici Hükümeti'nin kontrol ettiği bölgelerde kullanılmaktadır. Türk Lirası'nın alt birimi kuruştur. Basma ve yönetme faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından sürdürülmektedir.

TRY SİMGESİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından, 8 Eylül 2011 tarihinde TL Simgesi Yarışması düzenlenerek yarışma sonuçlarından hareketle 1 Mart 2012'de Türk Lirası'na bir simge belirlenmiştir. Tülay Lale'nin tasarımı yeni simge (₺), yarım çıpa halindeki L harfi içine yerleştirilmiş yukarı doğru çift çizgili küçük T harfinden oluşmaktadır. Çift çizgi doğu-batı köprüsü ve istikrarı, çıpa ise yükselişi ve güveni temsil eder. Bu ifade, söylenişinin aksine para değerinin soluna konur. (₺5, ₺10, ₺20...)