Alçak zıt anlamlısı olan sözcük hakkında sorgulamalar başladı. Bu kelime iki farklı anlam üzerinden ele alınırken bunlar arasında hem gerçek anlamı hem de mecazi anlamı yer almaktadır. Her iki anlamı da dilimizde sıkça kullanılan sözcükler arasında yer alırken alçak zıt anlamlısı nedir? Alçak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

ALÇAK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Alçak zıt anlamlısı; yüksek kelimesidir. Cümle içerisinden amacına uygun ve değişik yerlerde kullanılabilmektedir. Her iki kelime de hem tek başına hem de cümle içerisinde kullanıldığında anlatım bozukluğu yaşanmaz.

ALÇAK NE DEMEK?

Birinci anlamı; tabandan, yerden uzaklığı az olan, yüksek olmayan, yere yakın olan.

İkinci anlamı; yükseklere göre aşağıda kalan yer.

Alçak kelimesi hem mecazi hem de gerçek anlamında kullanılır. Kullanım alanına göre farklı cümleler içerisinde tercih edilebilir.