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Giriş Tarihi: 13.5.2021 13:48

Nedir? Alçak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Alçak Zıt Anlamlısı Nedir? Alçak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Dilimizde her kelimenin hem eş hem de zıt anlamlısı bulunur. Bunlar arasında da yer alır. Alçak kelimesi hem mecazi olarak hem de somut olarak kullanılır. Herhangi bir yerin boyutunu ölçmek için kullanılan terimler arasında yer alan bu kelime tabandan, yerden uzaklığı az, yüksek olmayan ve yere yakın gibi anlamlar taşırken öte yandan yükseklere göre aşağıda kalan yer olarak da bilinir. Bu kapsamda; ? Alçak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük…

Alçak zıt anlamlısı olan sözcük hakkında sorgulamalar başladı. Bu kelime iki farklı anlam üzerinden ele alınırken bunlar arasında hem gerçek anlamı hem de mecazi anlamı yer almaktadır. Her iki anlamı da dilimizde sıkça kullanılan sözcükler arasında yer alırken alçak zıt anlamlısı nedir? Alçak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

ALÇAK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Alçak zıt anlamlısı; yüksek kelimesidir. Cümle içerisinden amacına uygun ve değişik yerlerde kullanılabilmektedir. Her iki kelime de hem tek başına hem de cümle içerisinde kullanıldığında anlatım bozukluğu yaşanmaz.

ALÇAK NE DEMEK?

Birinci anlamı; tabandan, yerden uzaklığı az olan, yüksek olmayan, yere yakın olan.

İkinci anlamı; yükseklere göre aşağıda kalan yer.

Alçak kelimesi hem mecazi hem de gerçek anlamında kullanılır. Kullanım alanına göre farklı cümleler içerisinde tercih edilebilir.

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Alçak Zıt Anlamlısı Nedir? Alçak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
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