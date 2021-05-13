Ardahan Nerede, Hangi Bölgede? Ardahan’ın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Ardahan, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan şehirlerinden birisidir. Bu ilimiz, Türkiye'nin en az kalabalık şehirlerinden birisidir. Yüz ölçümü 4.934 km2 dir. Bu ilin deniz seviyesinden yüksekliğini 1900 metredir ve il plaka kodu 75'tir.

ARDAHAN NEREDE?

Ardahan, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisidir. Bu şehir, Türkiye'nin en kuzeybatısında bulunmaktadır. Bu ilimiz, Türkiye'nin hem Karadeniz hem de Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Ardahan ilimizin sınır komşusu olan şehirler; güney sınırında Kars, güneybatı sınırında Erzurum, batı sınırında ise Artvin'dir. Bu ilin kuzeydoğu sınırında Gürcistan bulunmaktadır.

ARDAHAN HANGİ BÖLGEDE?

Bu ilimiz, Türkiye'nin hem Karadeniz hem de Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu ilin etrafındaki iller Artvin, Erzurum ve Kars'tır. Bu ilin kuzeydoğu sınırında Gürcistan bulunmaktadır.

ARDAHAN NÜFUSU

Ardahan, Türkiye'nin kalabalık olmayan illerinden birisidir. Bu ilimiz, Türkiye illeri nüfus sıralamasına göre 79. sırada yer alır. Bu ilin nüfusu 96.161'dir. Bu nüfusun 46.350'sini kadın bireyler, 49.811'ini erkek bireyler oluşturmaktadır.

ARDAHAN İLÇELERİ

Ardahan ilimize bağlı 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçe ile birlikte 6 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekilde sıralanır: