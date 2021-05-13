Bayburt Nerede, Hangi Bölgede? Bayburt’un Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Bayburt, Türkiye'nin sonradan il olan ikinci ilidir. Yüz ölçümü 3.746 km2 dir. Bayburt'un deniz seviyesinden yüksekliği 1.550 metredir ve il plaka kodu 69'dur.

BAYBURT NEREDE?

Türkiye'nin en küçük ve kendi halinde olan şehirlerinden birisi olan Bayburt, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir şehrimizdir. Bu şehrimiz Karadeniz Bölgesi'nin ise Doğu Karadeniz Bölümü'nde bulunmaktadır. Bu ilimize sınır komşuluğu yapan illerimiz kuzey sınırında Trabzon, kuzeydoğu sınırında Rize, doğu sınırında Erzurum, güney sınırında Erzincan, batı sınırında ise Gümüşhane'dir.

BAYBURT HANGİ BÖLGEDE?

Bayburt, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir şehrimizdir. Bu şehrimiz, Karadeniz Bölgesi'nin ise Doğu Karadeniz Bölümü'nde bulunmaktadır. Bu şehrin çevresindeki illerimiz Erzincan, Erzurum, Rize, Trabzon, Gümüşhane'dir.

BAYBURT NÜFUSU

Bayburt, Türkiye'nin en az nüfusuna sahip olan ilidir. Bu il, Türkiye 2021 iller nüfus sıralamasında 81. yani en son sırada yer alır. Bayburt ilinin nüfusu 81.910'dur. Bu nüfusun 39.908'ini kadın bireyler, 42.002'sini erkek bireyler oluşturmaktadır.

BAYBURT İLÇELERİ

Bayburt iline bağlı bulunan merkez ilçe ile birlikte 3 tane ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler, sahip oldukları nüfuslarına göre şu şekilde sıralanır: