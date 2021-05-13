Cesur Zıt Anlamlısı Nedir? Cesurun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Anlamları, yazılışları ve okunuşları farklı yani karşıt olan kelimeler zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar. Bu kapsamda; dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamı da bulunmaktadır. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de cesur zıt anlamlısı olmaktadır. Arapçadan dilimize giren cesur kelimesinin zıt anlamlısı merak ediliyor. Buna göre; cesur zıt anlamlısı nedir? Cesur kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük

CESUR ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Cesur kelimesinin zıt anlamlısı korkak kelimesidir.

CESURUN ZIT ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Cesur kelimesinin zıt anlamlısı korkaktır. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Cesur kelimesi yürekli, korkusuz anlamını taşır.

CESUR NE DEMEK?

Cesaret, aynı zamanda yiğitlik, kararlılık, ataklık, ve dayanıklılık özelliklerini de içeren, korku, acı, risk, belirsizlik veya tehdit ile başa çıkabilme yeteneği.