Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Cesur Zıt Anlamlısı Nedir? Cesurun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
Giriş Tarihi: 13.5.2021 15:56

? Cesurun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Cesur Zıt Anlamlısı Nedir? Cesurun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Cesaret, aynı zamanda yiğitlik anlamını taşıyan zıt anlamlısı ile merak ediliyor. Dilimizde birçok kelimenin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Cesur sözcüğü de sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır ve bu nedenle zaman zaman vatandaşlar için merak konusu olmaktadır. Her kelimenin eş anlamlısı olabileceği gibi bazı kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Cesur kelimesinin ise bir zıt anlamlısı bulunuyor. Peki ? Cesurun zıt anlamlısı olan sözcük ve detaylar…

Anlamları, yazılışları ve okunuşları farklı yani karşıt olan kelimeler zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar. Bu kapsamda; dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamı da bulunmaktadır. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de cesur zıt anlamlısı olmaktadır. Arapçadan dilimize giren cesur kelimesinin zıt anlamlısı merak ediliyor. Buna göre; cesur zıt anlamlısı nedir? Cesur kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük

CESUR ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Cesur kelimesinin zıt anlamlısı korkak kelimesidir.

CESURUN ZIT ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Cesur kelimesinin zıt anlamlısı korkaktır. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Cesur kelimesi yürekli, korkusuz anlamını taşır.

CESUR NE DEMEK?

Cesaret, aynı zamanda yiğitlik, kararlılık, ataklık, ve dayanıklılık özelliklerini de içeren, korku, acı, risk, belirsizlik veya tehdit ile başa çıkabilme yeteneği.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cesur Zıt Anlamlısı Nedir? Cesurun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA