Islak Eş Anlamlısı Nedir? Islak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

İki değişik kelimenin birbirinin anlamdaşı olması durumu "eş anlamlı kelimeler" olarak adlandırılır. Günlük konuşma ve yazı dilinde sık kullandığımız birçok kelimenin eş anlamlısı vardır. Islak da sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır ve bu nedenle Islak eş anlamlısı zaman zaman vatandaşlar için merak konusu olmaktadır. Bu kelimeler günlük hayatta sıkça kullanılabildiği için karşıt bir kelime kullanılmak istendiğinde o kelimenin eş anlamlısı olan sözcük tercih edilmektedir. Bu sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabiliyor. Öte yandan kelimelerin yazılışı farklı da olsa anlam bütünlüğü sağlamaktadırlar. Sözlüklerdeki tanımı ve TDK'deki karşılığına göre; Islak eş anlamlısı nedir?

ISLAK EŞ ANLAMLISI

Islak sözcüğünün eş anlamlı kelimesi yaş sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

ISLAK NE DEMEK?

sıvıya bulanmış, kuru olmayan

(Sıfat)Suya batırılmış, üzerine su dökülmüş veya yağmurdan ıslanmış olan,

(Sıfat)Herhangi bir nedenle yaşarmış, sulanmış.