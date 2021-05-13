Şair Eş Anlamlısı Nedir? Şairin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük hayatta, tanımadık bir kişi veya durumun ifadesi için, özetle her alanda yoğun olarak kullanılan sözcükler arasında "yabancı" kelimesi yer alıyor. Sık sık tercih edilmesi nedeniyle de "yabancı eş anlamlısı" yoğun olarak araştırılıyor. İkaz kelimesine yakın anlam taşıyan ya da eş anlamlısı olan sözcüğü bulmak için eş anlamlı kelimeler sözlüğü bu noktada yardıma yetişiyor. Buna göre, yabancı kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte, her alanda sık kullanılan yabancı sözcüğü eş anlamlı kelimesi...

ŞAİR EŞ ANLAMLISI

Şair sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler aşık ve ozan sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

ŞAİR NE DEMEK

Sair kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Sair kelimesi Arapça kökenlidir.

Sair kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Başka, öteki, diğer

SAİR KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onun sair işlerini bir dereceye kadar engelledi ise de ne zararı var!