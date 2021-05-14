Asır Eş Anlamlısı - Asır Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

Günlük konuşma dilinde çokça kez rastladığımız asır kelimesi eş anlamlısı ile merak ediliyor. Arka arkaya gelen 100 yılı belirtmek için kullanılmakta olan bu kelime yazılışı farklı olmasına karşın anlamları aynı olan iki kelime ile de biliniyor. Bu kapsamda "Asır Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu yanıt aramaya başladı. Asır kelimesinin eş anlamlısı olan iki farklı sözcük bulunuyor.

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Anlamdaş olarak da tanımlanan eş anlamlı kelimeler klasik tanımla; yazılışları ayın fakat anlamları aynı veya çok yakın olan kelimelere deniyor. Bu noktada Türkçe'de sıkça kullanılan kelime "Asır" eş anlamlısı ile binlerce kişinin merak konusu haline geliyor.

Asır kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunuyor. Arapça kökenli bir kelime olan Asır, Yüzyıl sözcüğü ile eş anlamlıdır. Öte yandan peş peşe gelen 100 yılı ifade etmekte kullanılan bu kelime "Devir" ifadesi ile de bilinmektedir.

ASIR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Asır kelimesinin eş anlamlıları

Yüzyıl Devir Çağ

ASIR NE DEMEK?

Asır kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre; Yüzyıl ve Çağ anlamlarına geliyor.

ASIR KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Bu cümlelerin manaları yarım, bir asır sonra anlaşılacaktır.

ASIR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

asrısaadet, saadet asrı

Yaşam Eş Anlamlısı Nedir? İşte Yaşamın Eş Anlamlısı Olan Sözcük