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Giriş Tarihi: 14.5.2021 16:58

Nedir? Başın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Baş Eş Anlamlısı Nedir? Başın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Baş kelimesinin eş anlamlısı ile merak ediliyor. Resmi Sitesi'ne göre; İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm anlamını ifade etmektedir. İlkokul ortaokul ve lisede gördüğümüz dil bilgisi eğitiminin yanı sıra aslında günlük yaşantımızda çokça kez karşılaştığımız ve konuşma dilinde kullandığımız bu karşıt sözcükler araştırma konusu haline geliyor. " Nedir?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte Baş kelimesinin eş anlamlısı ve tüm detaylar…

Baş kelimesinin eş anlamlısı özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında çokça kez rastlanılmıştır. Dil bilgisi derslerinin olmazsa olmaz konusu eş anlamlı kelimler gün içerisinde birçok kişinin araştırma konusu haline geliyor. Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan kelime grupları "Baş Eş Anlamlısı Nedir?" gibi sorularla gündeme taşınıyor. İşte Baş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Dil bilgisi derslerinin vazgeçilmez konusu olan eş anlamlı kelimeler aynı zamanda günlük hayatımızda da fazlasıyla kullandığımız kelimelerdendir. Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamda kullanılan sözcük veya sözcük grupları ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında da karşımıza çıkmıştır.

BAŞ EŞ ANLAMLISI

Baş kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre "Toy"dur.

  1. Kafa
  2. Ser

BAŞ NE DEMEKTİR?

Baş kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime TDK sözlüğüne göre " İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser" anlamlarını taşımaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısı ise kafadır. Kafa kelimesi, Arapça kökenlidir ve "İnsan başı, ser." şeklinde tanımlanır.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

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Baş Eş Anlamlısı Nedir? Başın Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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