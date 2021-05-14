Bereket Eş Anlamlısı - Bereketin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

Türk dili, Köktürkçe'den günümüze dek kullanımda olan sözcüklerle Arapça ve Farsça gibi diğer dillerden geçen kelimelerin harmanlandığı son derece zengin bir dildir. Bu nedenle bir terimin, durumun yahut ifadenin temsil edildiği birden fazla kelime söz konusu olabilmektedir. İşte bu kelimelere "eş anlamlı kelimeler" denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler arasında bereket sözcüğü de dikkat çekmektedir. "Bereket eş anlamlısı nedir?" sorusu bu konuda en çok merak edilenlerdendir. Bereketin eş anlamlısı olan sözcük ve söz öbeklerine haberimizden ulaşabilirsiniz…

BEREKET ANLAMI TDK

Bereket köken olarak Arapça'ya dayanan bir sözcüktür. Brk kökünden gelen bu kelime "Allah'ın verdiği nimet, bolluk, verimlilik" anlamına gelmektedir ve dilimize de bu şekilde geçmiştir. Kelimenin Harezm Türkçesi döneminde dahi dilimizde yer aldığı Mukaddimetü'l-Edeb adlı eserde geçen şu cümle ile sabittir: "Barakāt birsün teŋri saŋa"