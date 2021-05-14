Betimleme Ne Demek? Betimleyici Anlatım Nedir?

Betimleme sözcüğü, edebiyatta ortaya çıkmış bir kelime olsa da günlük dilde farklı amaçlarla da kullanılır. Sıkça karşılaşılan bu kelime, betimleme ne demek sorusuyla inceleniyor. Ayrıca betimlemek ne demek sorusuyla bu kelimenin eylem hali de inceleniyor. Bu eylemin kullanıldığı betimleyici anlatım nedir sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor.

BETİMLEME NE DEMEK?

Betimleme kelimesi, tasvir etme anlamına gelmekte olup kelimelerle resim çizme sanatıdır. Betimleme, varlıkların belirgin özelliklerini anlatarak yazı aracılığıyla göz önünde canlandırma işlemine verilen isimdir. Betimleyici anlatım ile okuyucunun çeşitli duyularına hitap edilir. Örneğin bir çiçek betimlenirken onun şekli, rengi, kokusu açık bir biçimde tasvir edilir.

BETİMLEMEK NE DEMEK?

Betimlemek, edebiyatta en çok kullanılan ve bir metnin akıcılığını en çok etkileyen yazım tekniklerinden biridir. Betimlemek, bir şeyi, göz önünde canlanacak biçimde, kendine özgü yönlerini belirterek, söz ya da yazı ile anlatmak şeklinde ifade edilebilir. Bu işlem doğru yapılırsa, betimlenen varlık, okuyucunun zihninde açıkça canlanır.

BETİMLEME ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Betimleme çeşitleri "Açıklayıcı, Sanatsal, Ruhsal ve Fiziksel" olmak üzere dört başlıkta incelenir. Açıklayıcı betimlemede amaç bilgi vermektir. Yazar açıklayıcı betimlemede kendi kişisel düşüncelerine ve duygularına yer vermez, varlıkları olduğu gibi aktarmaya çalışır. Sanatsal (izlenimsel) betimlemede ise tam aksine, görüntüler olduğu gibi aktarılmaz, yazarda bıraktığı duygu ve düşüncelerle aktarılır. Sanatsal kaygı ve düşüncelerin ön planda olduğu metin türlerinde yani roman, hikayelerde bu betimlemeler kullanılır. İzlenimsel betimleyici anlatımda öznellik ön plandadır. Ruhsal Betimleme, bireyin iç dünyasının anlatıldığı, kişin ruhsal durumunun tasvir edildiği betimleme çeşididir. Fiziksel Betimleme, bireylerin dış görünüşlerinin tasvir edildiği tasvir çeşididir.

BETİMLEYİCİ ANLATIM ÖZELLİKLERİ

Betimleyici anlatımda gözlem ve görsellik ön plandadır. Bu sebeple nesnel ya öznel farketmeksizin anlatılan durum ya da şey göze hitap edecek şekilde tasvir edilir. Betimlemede sıfatlardan bolca yararlanılır. Varlıkların ayırıcı ve dikkat çekici yönlerine yer verilir. Roman, hikaye, tiyatro gibi türlerde kullanılır. Öyküleyici anlatımla birlikte kullanımı tercih edilir. Betimleyici anlatım "Açıklayıcı, Sanatsal, Ruhsal ve Fiziksel" olmak üzere dört başlıkta incelenir.

BETİMLEYİCİ ANLATIM ÖRNEKLERİ

Söylenenleri hiç duymuyormuşçasına dalgın, düşünceli bir tavırla işini yapmayı sürdürdü.

Artık bahar geldi derken birdenbire hava bozmuş; damlar, sokaklar, kırlar karla örtülmüştü.

Az konuşan, doğruyu söyleyen, söylediğini tartan bir insandı.

İçli, çok duygulu bir adamdı, konuşurken hem ağlar hem ağlatırdı.