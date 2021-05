Boomer Ne Demek? Boomer Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir, Kime Boomer Denir?

Her geçen gün sosyal medyada kullanılan İngilizce terimlerden bir yenisi Türkçe'ye ekleniyor. Daha çok genç internet kullanıcılarının tercih ettiği İngilizce kelimelerden biri de boomer olarak karşımıza çıkıyor. Boomer ne demek, OK boomer ne demek şeklinde araştırılan bu ifade, boomer kelimesinin Türkçe anlamı nedir sorgusuyla inceleniyor. Boomer olmak ve boomer kalmak gibi yarı Türkçe yarı İngilizce tamlamalara konu olan bu ifade, kime boomer denir sorusunda da mevzubahis oluyor. Bu kelimenin anlamı ve kullanım alanına ilişkin merak edilenler haberimizde.

BOOMER NE DEMEK?

İnternette hızla yayılan boomer kavramı, ülkemizde de kısa süre içinde genç kesim arasında yaygınlaşarak meme ve caps denilen paylaşımlara konu oldu. Boomer kavramı kısaca 1940'lı yılların sonundan 1960'lı yılların ortalarına dek doğan Baby Boomer nesli için kullanılıyor. Bunun, genç neslin "Z Kuşağı" ifadesine tepki olarak kullandığı bir kavram olduğu da söylenebilir. Kime boomer denir sorusuna ithafen, genç nesille kuşak çatışması yaşayan orta yaş üstü kesim boomer olarak ifade edilir.

OK BOOMER NE DEMEK?

Gençlerin sosyal medyada söz konusu nesle karşı kullandığı "OK boomer" ifadesi, "Tamam babalık, haklısın" "Yav he he moruk" gibi anlamlara geliyor. Küçümseme, alay etme maksadı taşıyan bu ifade, bu nesli çağa ayak uyduramadıkları ve gençleri anlamadıkları için eleştirel nitelikte kullanılıyor. Bu ifade ilk kez bir yaşlı adamın videosunda "Y ve Z kuşaklarının Peter Pan Sendromuna sahip olduklarını, hiç büyümek istemediklerini ve gençlik dönemlerinde sahip oldukları ütopik ideallerinin de bir şekilde yetişkinliğe evrileceğini düşündüklerini" söylemesiyle ortaya çıkmıştır.

BABY BOOMER KİME DENİLİR?

İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından, savaş sırasında yaşanan kayıplar nedeniyle dünya genelinde nüfusu arttırıcı politikalar uygulanmıştır. Bunun sonunda savaştan sonraki yıllarda nüfus patlaması yaşanmış, kısa süre içinde 1 milyar bebek dünyaya gelmiştir. 1946-1964 yılları arasında dünyaya gelen bu bebekler "Baby Boomers" ya da "Boomer Kuşağı" olarak isimlendirilir.

BOOMER KALMAK NE DEMEK?

Eskilerin "konuya Fransız kalmak" ifadesi, şimdi "boomer kalmak" olarak güncellendi. Bu ifade, gelişmelerden ve gündemden geri kalanlar için alay amacıyla kullanılıyor.