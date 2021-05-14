Buluş Eş Anlamlısı Nedir? Buluşun Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük hayatımızda çokça kez karşımıza çıkan eş anlamlı kelime grupları birçok farklı nedenle merak konusu haline gelirken Buluş Eş Anlamlısı da bu kapsamda araştırılıyor. Türk Dil Kurumu'na göre bir adet anlamdaşı bulunan bu sözcük, Arapça kökenlidir. Bu kapsamda Buluş Eş Anlamlısı Nedir? Sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Buluşun Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve detaylar…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Bir varlık veya eylemi ifade eden yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelime gruplarını ifade eden eş anlamlı kelimeler, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında çokça kez karşımıza çıkmış bir konudur. Türkçe kelimelerin eş anlamlıları genellikle yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır.

BULUŞ EŞ ANLAMLISI

Her kelimenin eş anlamlısı yani anlamdaşı bulunmadığı gibi bu kelimelerden biri de Buluştur. Buluş kelimesinin Arapça kökenli bir karşılığı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre; Buluş kelimesinin eş anlamlısı İcattır.

BULUŞ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Buluş Kelimesinin Eş Anlamlısı

1.İcat

BULUŞ NE DEMEKTİR?

Türk dil kuruma göre; Buluş kelimesinin anlamı "İlk defa yeni bir şey yaratma, icat" olarak yer almaktadır. Öte yandan bu kelimenin birden fazla anlamı olduğu gibi bir diğer anlamı ise; Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme olarak kurumun resmi sitesi üzerinde yer almıştır.