Büyük Eş Anlamlısı - Büyük Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

Günlük konuşmada, yazı dilinde ve birçok alanda sık olarak kullanılan sözcükler arasında "büyük" kelimesi yer alıyor. Bu nedenle de, büyük eş anlamlısı, hem öğrenciler hem de vatandaşlar için zaman zaman merak konusu oluyor. Eş anlamlı kelimeler sözlüğü, sözcüklerin eş anlamlısı merak edildiğinde araştırılan sorulara yanıt oluyor. TDK tanımlarına ve Türk dilinde yer alan kelimelere göre, büyük kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, büyük kelimesi ile aynı anlama gelen Türkçe'deki kelime ve tanımları yer alıyor.

BÜYÜK EŞ ANLAMLISI

Büyük sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler aka, balaban, cesim, iri, koca, kocaman ve şişman sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

BÜYÜK NE DEMEK?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

"Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro. (zıt anlamlısı: küçük)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı :

"Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı :

"Niceliği çok olan"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı :

"Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

5. Anlamı :

"Üstün niteliği olan"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"