Daim eş anlamlısı ile hemen hemen her gün araştırılır. Türk dilinde kelimelerin anlam ve özelliklerini tamamen karşılayan eş anlamlıları (anlamdaşları) bulunmaktadır. Bunlardan birisi de daim kelimesinin eş anlamlısı oluyor. Gündelik hayatta konuşma ve yazı dilinde eş anlamlısı (anlamdaşı) olan kelimeler öğrenilmek istenirken daimin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Peki Daim Eş Anlamlısı Nedir? Daimin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

DAİM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Daim eş anlamlısı daima, sonsuz ve sürekli kelimesidir. Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir. Eş anlamlı kelimeler, genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerini birebir karşılayabilen ve birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler olarak ifade edilirler.

Daim sözcüğünün 3 adet eş anlamı karşılığı bulunmaktadır.

Daim ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler şöyle;

Daima,

Sonsuz

Sürekli

DAİM NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Daim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Daim, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre, daim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sürekli, sonsuz

- Daima