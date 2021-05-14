Deneme nedir, özellikleri nelerdir? Deneme yazısı örnekleri

Deneme türünün tarihi batı edebiyatı için 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Türk edebiyatında deneme türü örnekleri için pek çok şey gibi Tanzimat Fermanı'nın beklenmesi gerekmiş. Tanzimat döneminde Türk Edebiyatı'na giren türlerden biri olan Deneme türünün başarılı örnekleri için Cumhuriyet dönemi edebiyatı incelenebilir. Deneme türünün özelliklerini ve deneme türü örneklerini sizler için derledik.

DENEME NEDİR?

Edebiyat derslerinde, edebiyat türleri anlatılırken "Deneme yazısı nedir?" sorusuna verilen en temel cevap "yazarın herhangi bir konuyla ilgili kendi duygu ve düşüncelerini okurla konuşur gibi kaleme aldığı yazı türü" tanımıdır.

DENEME TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Denemenin özellikleri arasında ilk söylenecek şey denemenin kesin yargılara varmayan tamamen yazarının şahsi duygu ve düşüncelerine yer veren yazılar olduğudur. Denemeler genelde okurla ya da kendisiyle konuşurmuş gibi yazılırlar. Deneme yazılarında üslup oldukça samimi ve akıcıdır.

Denemede birinci tekil şahıs bakış açısı kullanılır. Deneme yazarının amacı ele aldığı konuda belli bir şeyi kanıtlamak ya da bir sonuca varmak değildir. Deneme yazarı başkalarının düşüncelerine saygı duyarak bahsettiği konunun kendisi için ifade ettiği anlamı kaleme alır.

Her şey denemenin konusu olabilir. Denemede konu kısıtlaması yoktur. Deneme yazmak için ele alınan konunun uzmanı olmaya gerek yoktur ancak ele alınan konuyu etkili ve akıcı bir biçimde anlatma kabiliyetine sahip olmak gerekir. Denemeler makaleler kadar uzun olmaz.

Deneme örnekleri dünya edebiyatında 16. yüzyılda Fransız yazarı Michel de Montaigne'ın metinleriyle ortaya çıkmıştır. Ayrıca Montaigne bugün hala deneme türünün en büyük, en başarılı temsilcisi sayılır.

Deneme örnekleri Türk edebiyatında ise Tanzimat Dönemi Edebiyatı ile görülmeye başlamıştır ancak en başarılı dönemini Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı kapsamında vermiştir. Cumhuriyet Dönemi yazarlarından Nurullah Ataç, Türk Edebiyatı'nda deneme türünün en başarılı temsilcisi kabul edilir.

DENEME YAZISI ÖRNEKLERİ

(Montaigne-Denemeler/Arama Sevgisi)

Demokritos sofrasına gelen incirleri yerken bir bal kokusu almış ve hemen bir araştırmadır başlamış kafasında, o güne dek incirlerinden almadığı bu koku nerden gelebilir diye. Merakını gidermek için kalkmış sofradan, incirlerin toplandığı yeri görmeye gitmek istemiş.

Sofradan niçin kalktığını duyan hizmetçi kadın gülmüş: Boşuna zaman kaybetmeyin, demiş; incirleri bal çanağına koymuştum toplarken. Demokritos'un canı sıkılmış bu araştırma fırsatını kaçırdığı, bir merak konusu elinden alındığı için. Hadi be sen de, demiş hizmetçi kadına, keyfimi kaçırdın; ama ben yine de bal kokusu incirde kendiliğinden varmış gibi nedenini araştıracağım. Böyle demiş ve yanlış, kendi varsaydığı bir etkiye doğru nedenler bulmaktan geri kalmamış. Ünlü ve büyük bir filozofun bu hikayesi, sonunda bir kazanç umudu olmaksızın, bizi seve seve bir şeylerin ardına düşüren araştırma tutkumuzu apaçık anlatıyor. Plutarkhos'un anlattığı buna benzer bir örnekte de adamın biri arama zevkini yitirmemek için kuşkulandığı gerçeğin kendisine söylenmesini istemez: Kana kana su içme zevkini yitirmemek için hekimin kendisini sıtmadan kurtarmasını istemeyen hasta gibi.

Tıpkı bunun gibi, ruhun her türlü beslenişinde zevk çok kez tek başınadır, hoşumuza giden her şey besleyici ya da sağlığa yararlı değildir. Düşüncemizin bilimden aldığı da, ne karın doyurduğu, ne de sağlık getirdiği halde hazdır yine de.

Her şeyin bir adı bir de kendisi vardır. Ad, nesneyi gösteren, arılatan bir sestir ad, nesnenin, özün bir parçası değildir; nesneye eklenen yabancı, nesne dışı bir takıntıdır.