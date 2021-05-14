Doğa Eş Anlamlısı Nedir? İşte Doğanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük hayatta sık sık işittiğimiz eş anlamlı kelimeler arasında doğa bulunur. Türk Dil Kurumu TDK'nın sözlüğüne göz attığımız zaman tabiat kelimesinin aynı zamanda doğa kelimesi ile eş değer olduğunu görmekteyiz. Eş anlamlı kelimeler, genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerini birebir karşılayabilen ve birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler olarak ifade edilirler. Bu kelimelere "anlamdaş" sözcükler de denilebilir çünkü farklı iki kelime olmalarına rağmen anlamları aynıdır. Doğa eş anlamlısı nedir? Doğa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

DOĞA EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Doğa eş anlamlısı ile hemen hemen her gün merak edilen kelimeler arasında bulunuyor. Doğa veya tabiat, en geniş tanımıyla doğal, fiziksel, maddi dünya ve aslında tüm evrendir. Doğa, fiziksel dünyanın olgusunu ve genel olarak yaşamı belirtmek için de kullanılır. Doğayı inceleyen bilim alt kümesine doğa bilimleri denir.

Doğa kelimesinin eş anlamlısı 'tabiat' olarak değerlendirilir.

DOĞA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir. Doğa kelimesinin bir tane eş anlamlısı kelime bulunmaktadır. Doğa eş anlamlısı "Tabiat" kelimesi olup aynı zamanda doğa da demektir. Cümle içerisinde kullanılan doğa kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için tabiat gibi eş anlamlı kelimede onun yerine geçer.