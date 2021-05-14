Düzce Nerede, Hangi Bölgede? Düzce’nin Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Düzce ilimiz, Türkiye'nin pek kalabalık olmayan illerinden bir tanesidir. Bu ilimizin yüz ölçümü 2.492 km2'dir. Düzce ilinin deniz seviyesinden yüksekliği 160 metredir ve il plaka kodu 81'dir.

DÜZCE NEREDE?

Düzce iline sınır komşuluğu yapan illerimiz; doğu sınırında Zonguldak, güney sınırında Bolu ve batı sınırında Sakarya'dır. Bu ilimizin kuzey sınırları Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır.

DÜZCE HANGİ BÖLGEDE?

Düzce, Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Karadeniz Bölgesi'nin ise Batı Karadeniz Bölümü'nde bulunur. Düzce'yi çevreleyen iller; Zonguldak, Bolu ve Sakarya'dır. Düzce'nin kuzey sınırlarının Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır.

DÜZCE NÜFUSU

Düzce ilimiz, Türkiye'nin pek kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. 2021 Türkiye nüfus sıralamasına göre 50. sırada bulunur. Bu şehrimizin nüfusu 395.679'dir. Bu nüfusun ise 197.647'sini kadın bireyler, 198.032'sini erkek bireyler oluşturmaktadır.

DÜZCE İLÇELERİ

TÜİK verilerine göre Düzce iline ait merkez ilçe ile birlikte 8 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus değerlerine göre çoktan aza şu şekilde sıralanırlar: