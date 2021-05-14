Elbise Eş Anlamlısı - Elbisenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

Dilimizde bol miktarda bulunan eş anlamlı kelimelerden biri de elbisedir. "Elbise eş anlamlısı nedir?" sorusuna verilecek en net cevap kıyafet olsa da elbise kelimesinin eş anlamlıları birden fazladır. İşte, elbisenin eş anlamlısı olan sözcük ve sözcükler…

ELBİSE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLILARI

Eş anlamlı kelimeler, yazılışları farklı olsa da anlamları aynı ya da benzer olan sözlere verilen isimdir. Türkçe'nin zenginliğinin bir göstergesi olarak dilimizde bol miktarda eş anlamlı kelime yer almaktadır. "Elbise eş anlamlısı nedir?" sorusuna verilecek cevapları "kıyafet, giysi, esvap, libas, urba, giyecek" şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca Anadolu'nun bazı bölgelerinde entari de bu kelimeyi karşılamaktadır.

ELBİSE KELİMESİNİN KÖKENİ VE TDK ANLAMI

"Elbise Türkçe mi?" sorusu da internet kullanıcılarının konuyla ilgili merak ettiği detaylar arasında yerini alıyor. Arapça "libas" kelimesi giysi anlamını karşılamaktadır ve bu kelimenin çoğulu olan "elbise" dilimize doğrudan giysiyle aynı anlamda geçiş yapmıştır. Bu kelimelerin her biri birbiri yerine kullanılabilmektedir. Elbise kelimesinin anlamına gelecek olursak, Türk Dil Kurumu (TDK) elbisenin anlamını "çamaşırın üzerine giyilen ve vücudu örten her türlü giyim eşyası, giyecek" olarak belirtmektedir.