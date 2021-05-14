Evvel Eş Anlamlısı Nedir? Evvelin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da her iki kelime de aynı anlamı taşıyorsa eş anlamlı kelimedir. Günlük yaşantımızda dilimizden düşmeyen ve en sık kullanılan eş anlamlı sözcükler arasında evvel kelimesi bulunur. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından eş anlamlı kelimeler oldukça merak edilen konular arasında yer alır. Buna göre; evvel eş anlamlısı nedir? İşte evvel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ve eş anlamlı kelimeler ile ilgili detaylar…

EVVEL EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Cümle içerisinde kullanılan evvel kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için önceki, geçmiş ve ilk eş anlamlı kelimede onun yerine geçer. Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir.

Evvel eş anlamlısı: Önce

EVVEL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Evvel ilk önceki, geçmiş anlamlarını taşır. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa bile her ikisi de aynı anlam üzerinden farklı yerlerde değerlendirilmektedir. Buna göre evvel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük öncedir.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;