GTÜ havacılık eğitiminde yeni boyuta geçti

Gebze Teknik Üniversitesi, sivil yeni nesil drone eğitimi ve üretimi için İngiltere ile iş birliğine başladı. Türkiye'nin drone teknolojisine yeni bir ufuk getirecek olan iş birliği EASA uyumlu yeni nesil İHA2 ve İHA3 pilot eğitimine ve ülkemizin sivil drone üretimine önemli katkılar sağlayacak. Yeni nesil drone eğitimi dünya ile eş zamanlı GTÜ'de verilecek.

EN İYİ DRONE EĞİTİM OKULU

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Türkiye ile İngiltere arasındaki Özel Serbest Ticaret Anlaşmasına değer katacak, önemli bir iş birliğine imza attı. Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği İHA başarısı dev bir yatırımında kapılarını araladı. Türkiye ile İngiltere arasındaki mevcut ikili ticarete önemli bir katkı sağlayacak olan türünün ilk örneği iş birliği GTÜ, İngilizlerin en iyi drone eğitim okulu Flyby Technology ve FLY BVLOS TECHNOLOGY arasında "Teknoloji Transferi, Sivil Drone Eğitimi ve Üretimi İşbirliği Anlaşması'nın imzalanması ile 01 Mayıs 2021 tarihinde başladı.

DÜNYADA İLK KEZ

Teknolojinin diğer birçok alanında iş birliğinin standardını belirleyecek yapıda olan üçlü iş birliği, Türkiye'nin yeni nesil drone teknolojisine yeni bir ufuk getirerek, European Union Aviation Safety Agency (EASA) uyumlu yeni nesil İHA2 ve İHA3 pilot eğitimine ve ülkemizin sivil drone üretimine önemli katkılar sağlayacak. Üçlü İş birliği çerçevesindeki eğitimle ağırlığının bir önemi olmayan dünyanın her yerindeki dronu dijital ortamda uçuracak Beyond Visual Line of Sight (Bvlos) Eğitimi, İngiltere ile eş zamanlı olarak dünyada ilk kez bu oluşum içinde verilecek.

HEDEFİNE HIZLA İLERLİYOR

Sanayi ile iş birliktelikleri, kaliteli eğitim için nitelik artırımı, ülkenin yerli ve milli adımları için çözümler üretmek adına çalışmalarına sürekli bir ivme ile devam eden GTÜ, küresel ölçekte bir üniversite hedefine hızla ilerliyor. Bu doğrultuda FLYBY TECHNOLOGY ve FLYBVLOS TECHNOLOGY şirketleri ile beraber kendi çatısı altında drone teknolojisi know-how'ını ve teknoloji transferini gerçekleştirmeyi planlıyor.

EĞİTİMDE TÜRK GENÇLİĞİNE ODAKLANILACAK

GTÜ, lisans ve lisansüstü öğrencileri yenilikçi drone teknolojisinin öğrenmede mükemmel bir imkan ve yeteneğe sahip olurken, araştırma ve geliştirme projelerinde çalışarak hem teknoloji transferinin birer neferi hem de drone teknolojisinin girişimci öncüleri olacak. Flyby Technology tarafından oluşturulan eğitim programı, FLY BVLOS TECHNOLOGY tarafından ulusal ve uluslararası adaylara sunulacak, ancak GTU' nün alt yapı hizmetlerinin kullanılmasıyla özellikle Türk gençliğine odaklanılacak.

İNGİLTERE'DE EĞİTİM FIRSATI

EASA uyumlu General Visual Line of Sight Certificate (GVC) sertifikasına sahip adaylar, ticari iş operasyonları için yurt içi ve yurt dışı uçuşları gerçekleştirme yetkisine sahip olacaklar. Programa katılan Türk öğrenciler İngiltere'de eğitim görebilirken, İngiltere'deki öğrenciler de Türkiye'de eğitim alma fırsatına sahip olacaklar. Ayrıca GTÜ, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM) ile imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye'de tek olan EASA onaylı İHA2 ve İHA3 drone eğitimlerinin idari düzenlemeleri SGHM ile birlikte oluşturulacak.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI TASARLANACAK

Bu üçlü iş birliği, drone eğitiminin ötesinde sürekli olarak geliştirme ve iyileştirme misyonuna ve vizyonuna sahip olup, bu amacı gerçekleştirmek için başta üniversiteler olmak üzere diğer Araştırma ve Geliştirme kurumlarıyla birlikte çalışıp hem mevcut hem de yeni endüstriyel sektörlerin taleplerine göre insansız hava araçları tasarlayacak. Türkiye'deki heyecan verici drone endüstrisini genişletmek için bir çerçeve oluşturmak, başta endüstri ve regülasyon koyucular olmak üzere tüm paydaşlarla beraber çalışma niyetiyle hareket etmeyi planlamakta. Şirketler grubu hali hazırda 1 kg ila 600 kg arasında değişen dronların tasarımı ve üretimi üzerinde çalışıyor.

YENİ TEKNOLOJİLERİN TRANSFERİ SAĞLANACAK

Yeni nesil drone pilotları yetiştirmek üzere İngiltere'nin ilgili makamları tarafından yetkilendirilen Jon Parker'ın kurucusu olduğu Flyby Technology 'nin ticari faaliyetleri arasında drone eğitimi, endüstriye danışmanlık hizmetleri ve drone tasarımı ile geliştirmesi yer alıyor. Flyby Technology, bu yeni, özgün ve yenilikçi drone yeteneklerini kullanmak isteyen sektörlere danışmanlık hizmeti verirken Jon Parker aynı zamanda İngiltere'nin yeni tam boyutlu uçak gemisi projesinin tasarımında de yer almaktadır. Bir Türk şirketi olan FLY BVLOS TECHNOLOGY, ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojilerin transferini sağlamak, teknoloji transferi için danışmanlık ve transfer sonrası ilgili eğitimleri sağlamak amacıyla Şubat 2020'de GTÜ Teknopark'ta kuruldu.