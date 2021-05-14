Güçlü kelimesi pek çok amaç doğrultusunda kullanırken farklı anlamları da bulunur. Gündelik kullanımda en sık kullanılan kelimeler arasında yer alırken hem soyut hem de somut olarak kullanılan sözcüklerdendir. Kelime anlamı olarak kısaca gücü olan şeklinde tanımlanmakla birlikte genel olarak herhangi bir durum karşısında maddi ve manevi olarak kuvveti yeten şeklinde tabir edilir. Buna göre; güçlü eş anlamlısı nedir? Güçlünün eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

GÜÇLÜ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre; güçlü eş anlamlısı olarak bilinen kelime "kuvvetli" kelimesidir. Hem kuvvetli sözcüğü hem de güçlü sözcüğü tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilir ve bu durumda anlatım bozukluğu yaratmaz. Birbirleri yerine kullanılabilen bu iki kelime aynı anlamı ifade eder yani anlamdaş olan sözcüklerdir.

GÜÇLÜ NE DEMEK?

Herhangi bir durum karşısında maddi ve manevi şekilde kuvveti yeten biçiminde tabir edilmektedir.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

Doktor eş anlamlısı

Yaşam eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

Görev eş anlamlısı

Millet eş anlamlısı

Sözcük eş anlamlısı

Ulus eş anlamlısı

Uzak eş anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı