Hatırlamak Zıt Anlamlısı Nedir? Hatırlamak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Bir konuyu, ismi ya da herhangi bir şeyin hatra gelmesi, hatırlamayı ifade eden "hatırlamak" kelimesi, günlük konuşmada ve yazı dilinde sıkça kullanılmaktadır. Bu sebeple de hatırlamak zıt anlamlısı vatandaşlar için zaman zaman araştırma konusu oluyor. Herhangi bir kelimenin zıt anlamlısı, bu kelimeye karşı olarak kullanılmak istenen ve bu sözcüğün tam aksi manasını ifade eden zıt anlamlı kelimeleri bulmak için başta Türk Dil Kurumu'na ait sözlük olmak üzere, kelime sözlüklerine başvuruluyor. İşte, hatırlamak zıt anlamlısı ve kelime tanımı...

HATIRLAMAK ZIT ANLAMLISI

Hatırlamak kelimesinin zıt anlamlı sözcüğü unutmak kelimesidir.

HATIRLAMAK NE DEMEK?

Hatırlamak tanımı: Anımsamak

"HATIRLAMAK" İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

"Hatırlarım, bugün gibi

Sesiz geçen son geceyi" Barış Manço

Hatır : Birine karşı duyulan saygı, sevgi. Durum, keyif, hâl. Gönül, kalp. Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd.

Anımsamak : Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, hatırlamak.

HATIRLAMAK İLE İLGİLİ CÜMLELER