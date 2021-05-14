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Giriş Tarihi: 14.5.2021 19:29 Son Güncelleme: 14.5.2021 19:39

Zıt Anlamlısı Nedir? Hatırlamak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Hatırlamak Zıt Anlamlısı Nedir? Hatırlamak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük hayatımızda yoğun olarak kullandığımız kelimelerin eş ve zıt anlamlıları zaman zaman merak konusu oluyor. kelimesi de yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer alıyor ve bu nedenle de hatırlamak zıt anlamlısı araştırılıyor.. ve farklı sözlüklerde yer alan tanımlarda, hatırlamak kelimesinin zıt anlamlısı bulunuyor. Hatırlamak zıt anlamlısını ve hatırlamak sözcüğü tanımı aşağıda yer alıyor.

Bir konuyu, ismi ya da herhangi bir şeyin hatra gelmesi, hatırlamayı ifade eden "hatırlamak" kelimesi, günlük konuşmada ve yazı dilinde sıkça kullanılmaktadır. Bu sebeple de hatırlamak zıt anlamlısı vatandaşlar için zaman zaman araştırma konusu oluyor. Herhangi bir kelimenin zıt anlamlısı, bu kelimeye karşı olarak kullanılmak istenen ve bu sözcüğün tam aksi manasını ifade eden zıt anlamlı kelimeleri bulmak için başta Türk Dil Kurumu'na ait sözlük olmak üzere, kelime sözlüklerine başvuruluyor. İşte, hatırlamak zıt anlamlısı ve kelime tanımı...

HATIRLAMAK ZIT ANLAMLISI

Hatırlamak kelimesinin zıt anlamlı sözcüğü unutmak kelimesidir.

HATIRLAMAK NE DEMEK?

Hatırlamak tanımı: Anımsamak

"HATIRLAMAK" İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

"Hatırlarım, bugün gibi
Sesiz geçen son geceyi" Barış Manço

Hatır : Birine karşı duyulan saygı, sevgi. Durum, keyif, hâl. Gönül, kalp. Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd.

Anımsamak : Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, hatırlamak.

HATIRLAMAK İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Onu hatırlamak zorunda kalacağım.
  • Ben hatırlamak istemiyorum.
  • Şimdiye dek hatırlamakta zorlandığım kelimelerin listesini düzenledim, burada.
  • Pekala, en önemli sözleri hatırlamak için emin olun.
  • Doğruyu söylediğin takdirde her şeyi hatırlamak zorunda değilsin.

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Hatırlamak Zıt Anlamlısı Nedir? Hatırlamak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
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