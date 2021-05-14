Hızlı Eş Anlamlısı - Hızlının Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

Hızlı sözcüğünü günlük yaşantımızda yoğun olarak kullanırız. Hızlı eş anlamlısı nedir sorusu, hem Türk Dili ya da Dil ve Anlatım dersi görenler hem de bu kelime yerine farklı bir sözük kullanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hızlı, trafikte, derslerde ve kısaca günlük hayatın her alanında kullanılan bir kelime. TDK'ye göre, hızlı kelimesinin eş anlamlısı nedir? işte, hızlı eş anlamlısı ve hızlı kelimesinin tanımı...

HIZLI EŞ ANLAMLISI

Hızlı sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler çabuk, dizi, seri ve tez sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

HIZLI NE DEMEK?