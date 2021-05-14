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Giriş Tarihi: 14.5.2021 15:57

İl Eş Anlamlısı Nedir?

İl Eş Anlamlısı Nedir? İlin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

İl Eş Anlamlısı dönem dönem merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündelik hayatımızda çokça kullandığımız il kelimesinin pek çok farklı ve eş anlamlısı bulunuyor. Bu noktada, eş anlamlı sözcükler ve sözlüğü, kelimelerin eş anlamlısını bulmak için yardıma yetişiyor. Peki, İl Eş Anlamlısı Nedir, İl ne anlama gelmektedir? İşte İlin Eş Anlamlısı ve anlamdaşı olan sözcük

İki farklı kelimenin birbirinin anlamdaşı olması durumuna eş anlamlı denilmektedir. Gün içerisinde pek çok kelimenin eş anlamlısı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük konuşma ve yazı dilinde sık kullandığımız il kelimesinin de eş anlamlıları bulunmaktadır. Bu noktada, eş anlamlı sözcükler ve TDK sözlüğü, kelimelerin eş anlamlısını bulmak için yardıma yetişiyor. Peki, İl Eş Anlamlısı Nedir, İl ne anlama gelmektedir? İşte İlin Eş Anlamlısı ve anlamdaşı olan sözcük

İL EŞ ANLAMLISI

İl sözcüğünün eş anlamlı kelimesi vilayettir. Eski dile göre ise, ülke veya yurt anlamı taşımaktadır.

İL KELİMESİ NE DEMEK? İL KELİMESİ TDK ANLAMI

İl kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK'ye göre il kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet

- Şehrin niteliklerini taşıyan büyük yerleşim yeri

- Ülke, yurt

- Eski Türklerde devlet

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İl Eş Anlamlısı Nedir? İlin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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