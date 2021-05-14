İsim Eş Anlamlısı Nedir? İsmin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

İki farklı kelimenin birbirinin anlamdaşı olması durumuna eş anlamlı denilmektedir. Gün içerisinde pek çok kelimenin eş anlamlısı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük konuşma ve yazı dilinde sık kullandığımız İsim kelimesinin de eş anlamlıları bulunmaktadır. Bu noktada, eş anlamlı sözcükler ve TDK sözlüğü, kelimelerin eş anlamlısını bulmak için yardıma yetişiyor. Peki, İsim Eş Anlamlısı Nedir, İsim ne anlama gelmektedir? İşte İsmin Eş Anlamlısı ve anlamdaşı olan sözcük

İSİM EŞ ANLAMLISI

İsim sözcüğünün eş anlamlı kelimesi ad sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

İSİM ÖRNEKLERİ;

''Bu durum için isim vermeye gerek yok.''

"Onun adı ney?"

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;